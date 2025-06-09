Залишилися тільки стволи: в Україні завершується локалізація виробництва гвинтівки UAR-15 (фото)

В Україні завершується розгортання виробництва нарізних стволів для штурмової гвинтівки UAR-15. Це останній критично важливий елемент, який раніше продовжував постачатися зі США, незважаючи на успішну локалізацію інших вузлів.

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Як повідомили оглядачі Defense Express, запуск виробництва власних стволів очікується 2026 року, що забезпечить повну незалежність від іноземних поставок.

Крім того, компанія почала ліцензійне виробництво 40-мм підствольного гранатомета М203, що розширює бойові можливості гвинтівки UAR-15 та її модифікацій.

Зазначається, що раніше український виробник UAR-15 не міг придбати необхідне обладнання за кордоном через політичні причини. Однак після початку повномасштабної війни з Росією підприємство змогло отримати високоточні верстати, що дало змогу розпочати освоєння двох технологій виготовлення нарізних стволів: дорнування і подальшого кування. Остання дає можливість формувати нарізи і патронник за один цикл обробки, що вважається більш точним з технологічного погляду.

Повна локалізація виробництва UAR-15

Автори матеріалу підкреслили, що за останні 10 років в Україні локалізували практично все: ствольну коробку, групу затвора, газовий блок, ударно-спусковий механізм, магазини. Виробничі потужності було перенесено в безпечніший регіон країни 2022 року, і на сьогодні вони повністю завантажені замовленнями.

Також наголошується на високому рівні автоматизації збірки: робітник лише завантажує заготовку з кованого алюмінію у верстат з ЧПУ, який далі виробляє деталь без участі оператора.

Гвинтівка UAR-15. Джерело: Нацгвардія України

UAR-15: оцінки та конкуренти

Гвинтівка UAR-15, що є ліцензійною адаптацією американської AR-15 під стандарти НАТО, ще до повномасштабного вторгнення Росії перебувала на озброєнні Національної гвардії та Держприкордонслужби. Наразі вона офіційно прийнята на озброєння ЗСУ і активно надходить у частини. Завдяки надійності, простоті конструкції та повному контролю над виробництвом, гвинтівка має потенціал стати основною стрілецькою зброєю Сил оборони України.

Головним конкурентом UAR-15 залишається чеська гвинтівка Bren 2, складання якої також налагоджено в Україні. Однак ступінь локалізації у неї істотно нижчий, а залежність від зовнішніх комплектуючих залишається значною. Перевага UAR-15 полягає не тільки в повному контролі над виробничим циклом, а й у використанні конструкції, на яку більше не поширюються патенти, що унеможливлює необхідність виплати роялті закордонним розробникам.

Технічні характеристики UAR-15

Калібр: 5,56×45 мм NATO

Маса без патронів: близько 3,1 кг

Довжина ствола: від 11,5 до 16 дюймів (залежно від модифікації)

Довжина гвинтівки: від 715 до 910 мм

Темп стрільби: 700-950 пострілів на хвилину

Сумісність із підствольним гранатометом М203

Приклад: телескопічний

Планки Picatinny і M-LOK для кріплення обладнання

Характеристики трьох модифікацій UAR-15 Фото: Армія Inform

Раніше українські військові порівняли дві платформи стрілецького озброєння АК і AR у контексті бойових дій в Україні. На каналі військовослужбовця Callsight "Growler" Path of Warrior йшлося про переваги та недоліки кожної платформи.