Остались только стволы: в Украине завершается локализация производства винтовки UAR-15 (фото)

В Украине завершается развертывание производства нарезных стволов для штурмовой винтовки UAR-15. Это последний критически важный элемент, который ранее продолжал поставляться из США, несмотря на успешную локализацию остальных узлов.

Related video

Как сообщили обозреватели Defense Express, запуск производства собственных стволов ожидается в 2026 году, что обеспечит полную независимость от иностранных поставок.

Кроме того, компания начала лицензионное производство 40-мм подствольного гранатомета М203, что расширяет боевые возможности винтовки UAR-15 и ее модификаций.

Отмечается, что ранее украинский производитель UAR-15 не мог приобрести необходимое оборудование за рубежом по политическим причинам. Однако после начала полномасштабной войны с Россией предприятие смогло получить высокоточные станки, что позволило приступить к освоению двух технологий изготовления нарезных стволов: дорнирования и последующей ковки. Последняя дает возможность формировать нарезы и патронник за один цикл обработки, что считается более точным с технологической точки зрения.

Полная локализация производства UAR-15

Авторы материала подчеркнули, что за последние 10 лет в Украине было локализовано практически все: ствольная коробка, затворная группа, газовый блок, ударно-спусковой механизм, магазины. Производственные мощности были перенесены в более безопасный регион страны в 2022 году, и на сегодняшний день полностью загружены заказами.

Также отмечается высокий уровень автоматизации сборки: рабочий лишь загружает заготовку из кованого алюминия в станок с ЧПУ, который далее производит деталь без участия оператора.

Винтовка UAR-15. Источник: Нацгвардия Украины

UAR-15: оценки и конкуренты

Винтовка UAR-15, являющаяся лицензионной адаптацией американской AR-15 под стандарты НАТО, еще до полномасштабного вторжения России находилась на вооружении Национальной гвардии и Госпогранслужбы. В настоящее время она официально принята на вооружение ВСУ и активно поступает в части. Благодаря надежности, простоте конструкции и полному контролю над производством, винтовка имеет потенциал стать основным стрелковым оружием Сил обороны Украины.

Главным конкурентом UAR-15 остается чешская винтовка Bren 2, сборка которой также налажена в Украине. Однако степень локализации у нее существенно ниже, а зависимость от внешних комплектующих остается значительной. Преимущество UAR-15 заключается не только в полном контроле над производственным циклом, но и в использовании конструкции, на которую более не распространяются патенты, что исключает необходимость выплаты роялти зарубежным разработчикам.

Технические характеристики UAR-15

Калибр: 5,56×45 мм NATO

Масса без патронов: около 3,1 кг

Длина ствола: от 11,5 до 16 дюймов (в зависимости от модификации)

Длина винтовки: от 715 до 910 мм

Темп стрельбы: 700-950 выстрелов в минуту

Совместимость с подствольным гранатометом М203

Приклад: телескопический

Планки Picatinny и M-LOK для крепления оборудования

Характеристики трех модификаций UAR-15 Фото: Армія Inform

Ранее украинские военные сравнили две платформы стрелкового вооружения АК и AR в контексте боевых действий в Украине. На канале военнослужащего Callsight "Growler" Path of Warrior говорилось о преимуществах и недостатках каждой платформы.