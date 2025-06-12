В окупованій Керчі росіяни прикрили бухту заводу "Залив" корабельним щитом (фото)

В окупованій Керчі на вході в бухту суднобудівного заводу "Залив" — головної корабельні на Чорному морі — росіяни продовжують посилювати оборонні заходи для захисту від атак українських безпілотників і протикорабельних ракет.

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До раніше встановлених барж і бонових загороджень у червні було додано корабельний щит проєкту 436 біс — спеціалізоване судно-мішень, обладнане кутовими радіолокаційними відбивачами, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Спочатку цього року російська сторона встановила на підходах до заводу три баржі та бонові загородження, призначені для блокування можливих атак українських морських дронів. Нове ж посилення оборони пов'язане із загрозою ударів протикорабельних ракет, насамперед — комплексу РК-360МЦ "Нептун", що стоїть на озброєнні України.

Встановлений корабельний щит оснащений системою кутових відбивачів — вони покликані відволікти протикорабельні ракети з радіолокаційним самонаведенням, відводячи їх від реальних цілей, зокрема, від суден у бухті й самоїкорабельні. Іншими словами, він підвищує радіолокаційну помітність і тим самим максимально "притягує" на себе самонаведення протикорабельних ракет.

Баржі біля бухти заводу "Залив" у Керчі

Російське судно проекту 436 біс у Керчі

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що Чорноморський флот РФ має у своєму розпорядженні два такі судна-мішені з 2015 року. Їхнє розгортання біля заводу "Залив" демонструє серйозність, з якою російська сторона сприймає загрозу можливих українських ракетних ударів по стратегічно важливій суднобудівній базі.

Крім пасивних захисних заходів, Росія раніше залучила в бухті артилерійський катер проєкту 1204 "Шмель". Як зазначають спостерігачі, він, імовірно, виконує функції патрулювання та охорони акваторії від можливих атак морських дронів.

Значення заводу "Залив" для ВМФ Росії

Керченська корабельня "Залив", захоплена російською стороною 2014 року після анексії Криму, на сьогодні виконує великі замовлення для російського флоту. Тут будують універсальні десантні кораблі (УДК) проєкту 23900 — "Іван Рогов" і "Митрофан Москаленко". Кожен з УДК має водотоннажність близько 25 тисяч тонн, довжину близько 220 метрів і здатний перевозити понад 20 вертольотів і до 900 морських піхотинців.

Будівництво цих кораблів має частково компенсувати втрати російського флоту в десантних силах під час війни проти України.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Сили оборони атакували завод "Залив", де будують і ремонтують військові кораблі для ВМФ Росії. Повідомлялося про успішні удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного підприємства.