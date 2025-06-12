В оккупированной Керчи россияне прикрыли бухту завода "Залив" корабельным щитом (фото)

В оккупированной Керчи на входе в бухту судостроительного завода «Залив» — главной верфи на Черном море — россияне продолжают усиливать оборонительные меры для защиты от атак украинских беспилотников и противокорабельных ракет.

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К ранее установленным баржам и боновым заграждениям в июне был добавлен корабельный щит проекта 436 бис — специализированное судно-мишень, оборудованное угловыми радиолокационными отражателями, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Изначально в этом году российская сторона установила на подходах к заводу три баржи и боновые заграждения, предназначенные для блокирования возможных атак украинских морских дронов. Новое же усиление обороны связано с угрозой ударов противокорабельных ракет, в первую очередь — комплекса РК-360МЦ "Нептун", стоящего на вооружении Украины.

Установленный корабельный щит оснащен системой угловых отражателей — они призваны отвлечь противокорабельные ракеты с радиолокационным самонаведением, уводя их от реальных целей — в частности, от судов в бухте и самой верфи. Иными словами он повышает радиолокационную заметность и тем самым максимально "притягивает" на себя самонаведение противокорабельных ракет.

Баржи у бухты завода "Залив" в Керчи

Российское судно проекта 436 бис в Керчи

Обозреватели "Милитарного" отметили, что Черноморский флот РФ располагает двумя такими судами-мишенями с 2015 года. Их развертывание возле завода "Залив" демонстрирует серьезность, с которой российская сторона воспринимает угрозу возможных украинских ракетных ударов по стратегически важной судостроительной базе.

Кроме пассивных защитных мер, Россия ранее задействовала в бухте артиллерийский катер проекта 1204 "Шмель". Как отмечают наблюдатели, он, вероятно, выполняет функции патрулирования и охраны акватории от возможных атак морских дронов.

Значение завода "Залив" для ВМФ России

Керченская верфь "Залив", захваченная российской стороной в 2014 году после аннексии Крыма, на сегодняшний день выполняет крупные заказы для российского флота. Здесь строятся универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Каждый из УДК имеет водоизмещение около 25 тысяч тонн, длину порядка 220 метров и способен перевозить более 20 вертолетов и до 900 морских пехотинцев.

Строительство этих кораблей должно частично компенсировать потери российского флота в десантных силах в ходе войны против Украины.

Напомним, в ноябре 2023 Силы обороны атаковали завод "Залив", где строят и ремонтируют военные корабли для ВМФ России. Сообщалось о успешных ударах по морской и портовой инфраструктуре судостроительного предприятия.