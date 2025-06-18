У Росії формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію: про що це говорить, — Defense Express

У російському "Центрі аналізу стратегії і технологій" повідомили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної".

Related video

Про що свідчить поява нового підрозділу ЗС РФ у контексті війни в Україні пояснили аналітики Defense Express.

Автори публікації зазначили, що 200-та мотострілецька бригада відіграла значну роль у початковий період вторгнення в Україну. Навесні 2022 року з'єднання зазнало важких втрат під час наступу на Харківському напрямку, що фактично призвело до втрати його боєздатності. Попри це, в подальшому бригада була відновлена і залучена в боях за Часів Яр.

Інформація про її нинішній статус залишається суперечливою. На початку травня 2025 року підрозділи бригади брали участь у військовому параді в Мінську, тоді як наприкінці того ж місяця з'явилися повідомлення про участь її особового складу в бойових діях на Сумському напрямку.

Тим часом формальною підставою говорити про створення нової стала зміна назви телеграм-каналу 200-ї бригади — він тепер позначений як канал 71-ї мотострілецької дивізії. Однак жодних додаткових підтверджень або структурних даних, які б вказували на повноцінне розгортання нового з'єднання, наразі не опубліковано.

Фото: Defense Express

За заявами російських джерел, до складу "Ленінградського військового округу" (ЛенВО), відтвореного в рамках реформи командної структури, тепер нібито входять п'ять мотострілецьких дивізій — 18-та, 68-та, 69-та, 71-ша і 72-га, а також 80-та арктична бригада та 128-та розвідувально-штурмова бригада. Крім того, в оперативному підпорядкуванні округу перебувають 76-та десантно-штурмова дивізія, 61-ша бригада морської піхоти Північного флоту і 336-та бригада морської піхоти Балтійського флоту.

Таким чином у Defense Express дійшли висновку — якщо створення 71-ї дивізії справді відбувається на базі 200-ї бригади, це може свідчити про намагання командування Збройних сил РФ компенсувати втрати та наростити чисельність сухопутних сил, задіяних у війні проти України. Водночас не можна виключати, що посилення угруповання "ЛенВО" може бути також спрямоване на створення тиску в північно-західному стратегічному напрямі — передусім поблизу кордонів країн Балтії та Фінляндії.

Нагадаємо, Росія модернізує свої бази ядерної зброї недалеко від кордону з європейськими країнами. Зокрема, одна з російських ядерних баз розташована за 270 км від Швеції.

Важливо