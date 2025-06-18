В России формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию: о чем это говорит, — Defense Express

В российском «Центре анализа стратегии и технологий» сообщили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус «арктической».

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О чем говорит появление нового подразделения ВС РФ в контексте войны в Украине пояснили аналитики Defense Express.

Авторы публикации отметили, что 200-я мотострелковая бригада сыграла значительную роль в начальный период вторжения в Украину. Весной 2022 года соединение понесло тяжелые потери при наступлении на Харьковском направлении, что фактически привело к утрате его боеспособности. Несмотря на это, в последующем бригада была восстановлена и задействована в боях за Часов Яр.

Информация о ее нынешнем статусе остается противоречивой. В начале мая 2025 года подразделения бригады участвовали в военном параде в Минске, в то время как в конце того же месяца появились сообщения об участии ее личного состава в боевых действиях на Сумском направлении.

Между тем формальным основанием говорить о создании новой стало изменение названия телеграм-канала 200-й бригады — он теперь обозначен как канал 71-й мотострелковой дивизии. Однако никаких дополнительных подтверждений или структурных данных, которые бы указывали на полноценное развертывание нового соединения, на данный момент не опубликовано.

Фото: Defense Express

По заявлениям российских источников, в состав «Ленинградского военного округа» (ЛенВО), воссозданного в рамках реформы командной структуры, теперь якобы входят пять мотострелковых дивизий — 18-я, 68-я, 69-я, 71-я и 72-я, а также 80-я арктическая бригада и 128-я разведывательно-штурмовая бригада. Кроме того, в оперативном подчинении округа находятся 76-я десантно-штурмовая дивизия, 61-я бригада морской пехоты Северного флота и 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота.

Таким образом в Defense Express пришли к выводу — если создание 71-й дивизии действительно происходит на базе 200-й бригады, это может говорить о попытке командования Вооруженных сил РФ компенсировать потери и нарастить численность сухопутных сил, задействованных в войне против Украины. В то же время нельзя исключать, что усиление группировки "ЛенВО" может быть также направлено на создание давления в северо-западном стратегическом направлении — прежде всего, вблизи границ стран Балтии и Финляндии.

Напомним, Россия модернизирует свои базы ядерного оружия недалеко от границы с европейскими странами. В частности, одна из российских ядерных баз находится в 270 км от Швеции.

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