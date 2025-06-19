Партнери України випробовують засоби проти російських КАБів і БПЛА: про що йдеться

На одному з військових полігонів Франції відбулися перші випробування перспективних систем, призначених для перехоплення керованих авіабомб і безпілотників, які активно застосовуються російськими військами проти українських сил.

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Нова багаторівнева система ППО, розроблена під егідою NATO Innovation Challenge, спеціально адаптована для захисту України, і вже найближчими місяцями її буде доопрацьовано з урахуванням результатів тестів. Про це 17 червня повідомила пресслужба Альянсу.

У проєкті беруть участь міжнародні партнери, включно з Командуванням об'єднаних сил НАТО, Генеральним управлінням озброєнь Франції, а також українською стороною. Ключовими виконавцями стали технологічні стартапи Alta Ares, ATREYD і TYTAN Technologies, кожна з яких відповідає за критично важливі компоненти нової оборонної системи.

Технології на стику ШІ, дронів і сенсорних мереж

Випробування включали кілька днів інтенсивної роботи в складних умовах, що моделюють атаки керованими авіаційними бомбами. У межах ініціативи було випробувано такі рішення:

Alta Ares — система швидкого розпізнавання повітряних загроз з використанням штучного інтелекту;

ATREYD — автономні безпілотники для перехоплення цілей;

TYTAN Technologies — дрони з ШІ-управлінням, здатні виявляти та уражати керовані авіабомби.

Тестування включало як модельовані цілі, так і реальні елементи загроз. За даними організаторів, отримані результати дають змогу говорити про високу перспективність проєкту. Тому зараз ведеться робота з модернізації та оптимізації прототипів — перші оновлення очікуються вже найближчими місяцями.

Можливість оперативного розгортання в Україні

Українська сторона висловила зацікавленість у прискореному впровадженні нових систем. За попередніми оцінками, перші зразки можуть бути розгорнуті в зоні бойових дій уже до кінця 2025 року.

За словами оглядачів Defense Express, успіх розробників матиме велике значення для протиповітряної оборони ЗСУ на тлі активного застосування противником КАБів і безпілотних систем. З урахуванням масованих бомбових атак російської авіації, особливо на східному фронті, потреба в таких рішеннях критично висока.

Крім того, посилюються загрози з боку ворожих безпілотників на оптоволокні, на що теж звертають увагу західні фахівці під час доопрацювання своїх систем.

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