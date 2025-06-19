Партнеры Украины испытывают средства против российских КАБов и БПЛА: о чем идет речь

На одном из военных полигонов Франции прошли первые испытания перспективных систем, предназначенных для перехвата управляемых авиабомб и беспилотников, которые активно применяются российскими войсками против украинских сил.

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Новая многоуровневая система ПВО, разработанная под эгидой NATO Innovation Challenge, специально адаптирована для защиты Украины и уже в ближайшие месяцы будет доработана с учетом результатов тестов. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Альянса.

В проекте участвуют международные партнеры, включая Командование объединенных сил НАТО, Генеральное управление вооружений Франции, а также украинскую сторону. Ключевыми исполнителями стали технологические стартапы Alta Ares, ATREYD и TYTAN Technologies, каждая из которых отвечает за критически важные компоненты новой оборонной системы.

Технологии на стыке ИИ, дронов и сенсорных сетей

Испытания включали несколько дней интенсивной работы в сложных условиях, моделирующих атаки управляемыми авиационными бомбами. В рамках инициативы были испытаны следующие решения:

Alta Ares — система быстрого распознавания воздушных угроз с использованием искусственного интеллекта;

ATREYD — автономные беспилотники для перехвата целей;

TYTAN Technologies — дроны с ИИ-управлением, способные обнаруживать и поражать управляемые авиабомбы.

Тестирование включало как моделируемые цели, так и реальные элементы угроз. По данным организаторов, полученные результаты позволяют говорить о высокой перспективности проекта. Поэтому сейчас ведется работа по модернизации и оптимизации прототипов — первые обновления ожидаются уже в ближайшие месяцы.

Возможность оперативного развертывания в Украине

Украинская сторона выразила заинтересованность в ускоренном внедрении новых систем. По предварительным оценкам, первые образцы могут быть развернуты в зоне боевых действий уже до конца 2025 года.

По словам обозревателей Defense Express, успех разработчиков будет иметь большое значение для противовоздушной обороны ВСУ на фоне активного применения противником КАБов и беспилотных систем. С учетом массированных бомбовых атак российской авиации, особенно на восточном фронте, потребность в таких решениях критически высока.

Кроме того, усиливаются угрозы со стороны вражеских беспилотников на оптоволокне, на что тоже обращают внимание западные специалисты при доработке своих систем.

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