Удар по Дніпру: в "Укрзалізниці" пояснили, чому поїзди не зупиняються під час обстрілів

Представник перевізника зазначив, що потяг — це рухомий об'єкт, у який потрапити набагато важче, ніж у будь-який статичний. І поїзди перевозять стратегічні вантажі, поранених та евакуйованих, тож зупинити їх неможливо.

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"Укрзалізниця" не може призупиняти рух поїздів, навіть коли лунає повітряна тривога, а росіяни обстрілюють цивільні об'єкти в Україні, про це заявив керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко в ефірі телеканала "Київ24".

"Ми працюємо з першого дня повномасштабної війни. Усі ці ризики ми розуміємо і прораховуємо, маємо на них сценарії реагування. Треба розуміти, що залізниця — це єдина екосистема, в якій якщо один поїзд зупиниться, інші його не зможуть об'їхати", — зазначив він.

Олександр Шевченко зазначив, що "Укрзалізниця" перевозить стратегічні вантажі, пасажирів, виконує дипломатичні рейси всіх перших осіб світу.

"Ми веземо поранених із фронту, медичні поїзди, у нас поїзди-реанімації. У нас евакуація, дитячі групи тощо. Ми не можемо стати і закупорити весь цей рух. Відповідно, є поїзди, які повинні продовжувати рух за будь-якої ситуації. Що стосується безпосередньої небезпеки в регіоні, то поїзд — це рухома мішень, у яку влучити набагато важче, ніж у будь-яку статичну", — продовжив він.

Він повідомив, що поїзд є доволі безпечним об'єктом, наскільки це можливо в країні, яка щодня зазнає ворожих обстрілів. І "Укрзалізниця" має цілодобовий зв'язок із військовими там, де це необхідно. А машиністи чітко розуміють, де і як вони їдуть.

Наслідки удару росіян по пасажирському поїзду Фото: Укрзализныця

"Але звісно, ураження балістикою — при цьому це ж не ураження поїзда в даному випадку, це вибухова хвиля від ураження поблизу місця, яке якраз проїжджав потяг. Такі випадки, на жаль, трапляються періодично. Це не перший, і, на жаль, треба розуміти, що, напевно, не останній за цю війну", — резюмував Олександр Шевченко.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року росіяни атакували Дніпропетровську область, пошкодивши пасажирський потяг, у якому їхали 500 осіб. Російська ракета пошкодила п'ять вагонів.

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що внаслідок ракетної атаки Російської Федерації по області 24 червня загинуло 17 осіб, постраждало понад 200, серед них — 19 дітей.