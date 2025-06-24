Удар по Днепру: в "Укрзализныце" объяснили, почему поезда не останавливаются во время обстрелов

Представитель перевозчика отметил, что поезд – это движущийся объект, в который попасть гораздо труднее, чем в любой статичный. И поезда перевозят стратегические грузы, раненых и эвакуированных, так что остановить их невозможно.

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"Укрзализныця" не может приостанавливать движение поездов, даже когда звучит воздушная тревога, а россияне обстреливают гражданские объекты в Украине, об этом заявил руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко в эфире телеканала "Киев24".

"Мы работаем с первого дня полномасштабной войны. Все эти риски мы понимаем и просчитываем, имеем на них сценарии реагирования. Надо понимать, что железная дорога – это единая экосистема, в которой если один поезд остановится, другие его не смогут объехать", – отметил он.

Александр Шевченко отметил, что "Укрзализныця" перевозит стратегические грузы, пассажиров, выполняет дипломатические рейсы всех первых лиц мира.

"Мы везем раненых с фронта, медицинские поезда, у нас поезда-реанимации. У нас эвакуация, детские группы и так далее. Мы не можем стать и закупорить все это движение. Соответственно, есть поезда, которые должны продолжать движение при любой ситуации. Что касается непосредственной опасности в регионе, то поезд – это движущаяся мишень, в которую попасть гораздо труднее, чем в любую статичную", – продолжил он.

Он сообщил, что поезд является довольно безопасным объектом, насколько это возможно в стране, которая ежедневно подвергается вражеским обстрелам. И у "Укрзализныци" круглосуточная связь с военными там, где это необходимо. А машинисты четко понимают, где и как они едут.

Последствия удара россиян по пассажирскому поезду Фото: Укрзализныця

"Но конечно, поражение баллистикой – при этом это же не поражение поезда в данном случае, это взрывная волна от поражения вблизи места, которое как раз проезжал поезд. Такие случаи, к сожалению, случаются периодически. Это не первый, и, к сожалению, надо понимать, что, наверное, не последний за эту войну", – резюмировал Александр Шевченко.

Напомним, 24 июня 2025 года россияне атаковали Днепропетровскую область, повредив пассажирский поезд, в котором ехали 500 человек. Российская ракета повредила пять вагонов.

Прокуратура Днепропетровской области сообщила, что в результате ракетной атаки Российской Федерации по области 24 июня погибли 17 человек, пострадали более 200, среди них — 19 детей.