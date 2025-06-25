Переймають досвід України: в США створюють дешеву дрон-ракету Viper

Особливістю такої дрон-ракети є її ціна. Попередньо, вона коштуватиме менше, ніж 100 тисяч доларів.

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Американська компанія Mach Industries заявила, що почала працювати над створенням повноцінної промислової бази для "ери безпілотної війни". У заяві йдеться про те, що модель розроблена для операційної стійкості та гарантує США та їхнім союзникам можливість розгортати системи наступного покоління, коли і де вони найбільше потрібні. Про це пише видання Janes.

Зазначається, що Mach Industries успішно завершила раунд фінансування серії B на суму 100 мільйонів доларів США, яке буде спрямоване переважно на будівництво нових потужностей. Це фінансування дозволить завершити розробку безпілотного ударного літака вертикального зльоту та посадки (VTOL) Viper.

Як пише Defence Express, дрон-ракета Viper буде давати можливості HIMARS з ATACMS по дальності при швидкості крилатої ракети та бойовій частині як у Hellfire для підрозділів від ротного до бригадного рівня.

Дрон-ракета Viper

Ударний БПЛА буде оснащений бойовою частиною масою 10 кг та матиме дальність до 290 км, як в ATACMS. Іншою особливістю такої дрон-ракети є її ціна, яка має бути менше за 100 тисяч доларів.

За словами розробників у випадку проблем з навігацією чи взагалі відсутності GPS-сигналу будуть використовуватися ШІ та декілька різних радіочастот.

Компанія Mach Industries вже залучила фінансування від різних інвесторів, а також Лабораторії прикладних досліджень армії США.

Дрон-ракета Viper здійснила свій перший політ ще у січні 2025 року. Після готовності він буде призначений для ураження артилерії, РЛС та інших цінних цілей.

Експерти Defence Express вважають, що Viper за своїми бойовими можливостями дуже схожий на російський БПЛА-камікадзе типу "КУБ-2", але при цьому має суттєво більші дальність та швидкість, що робить його більше схожим на українські дрони-ракети.

Поки що немає відповіді по протидії РЕБ, а також відсутні результати масштабніших випробувань.

Нагадаємо, що корпус морської піхоти відмовився від танків M1 Abrams, оскільки вони були занадто важкими для практичного використання в Тихоокеанському регіоні. Але вже повним ходом йде виробництво нового, полегшеного танка.