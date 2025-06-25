Перенимают опыт Украины: в США создают дешевую дрон-ракету Viper

Особенностью такой дрон-ракеты является ее цена. Предварительно, она будет стоить меньше, чем 100 тысяч долларов.

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Американская компания Mach Industries заявила, что начала работать над созданием полноценной промышленной базы для "эры беспилотной войны". В заявлении говорится о том, что модель разработана для операционной устойчивости и гарантирует США и их союзникам возможность развертывать системы следующего поколения, когда и где они больше всего нужны. Об этом пишет издание Janes.

Отмечается, что Mach Industries успешно завершила раунд финансирования серии B на сумму 100 миллионов долларов США, которое будет направлено преимущественно на строительство новых мощностей. Это финансирование позволит завершить разработку беспилотного ударного самолета вертикального взлета и посадки (VTOL) Viper.

Как пишет Defence Express, дрон-ракета Viper будет давать возможности HIMARS с ATACMS по дальности при скорости крылатой ракеты и боевой части как у Hellfire для подразделений от ротного до бригадного уровня.

Дрон-ракета Вайпер

Ударный БПЛА будет оснащен боевой частью массой 10 кг и будет иметь дальность до 290 км, как у ATACMS. Другой особенностью такой дрон-ракеты является ее цена, которая должна быть меньше 100 тысяч долларов.

По словам разработчиков в случае проблем с навигацией или вообще отсутствия GPS-сигнала будут использоваться ИИ и несколько различных радиочастот.

Компания Mach Industries уже привлекла финансирование от различных инвесторов, а также Лаборатории прикладных исследований армии США.

Дрон-ракета Viper совершила свой первый полет еще в январе 2025 года. После готовности он будет предназначен для поражения артиллерии, РЛС и других ценных целей.

Эксперты Defence Express считают, что Viper по своим боевым возможностям очень похож на российский БПЛА-камикадзе типа "КУБ-2", но при этом имеет существенно большую дальность и скорость, что делает его больше похожим на украинские дроны-ракеты.

Пока нет ответа по противодействию РЭБ, а также отсутствуют результаты более масштабных испытаний.

Напомним, что корпус морской пехоты отказался от танков M1 Abrams, поскольку они были слишком тяжелыми для практического использования в Тихоокеанском регионе. Но уже полным ходом идет производство нового, облегченного танка.