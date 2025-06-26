США направили в Середземне море найпотужнішу авіаносну групу: навіщо стягують сили (фото)

12-а авіаносна ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) вийшла з Норфолка для масштабного розгортання в зоні відповідальності Європейського командування США (EUCOM).

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Розгортання авіаносного угруповання слугує одразу кільком цілям: проєкція сили, демонстрація готовності США до багатодоменних операцій і зміцнення оборони союзників по НАТО. Про це 25 повідомило видання Army Recognition.

До складу групи входять:

авіаносець Gerald R. Ford, оснащений електромагнітною катапультою EMALS, вдосконаленим гальмівним пристроєм AAG і передовими радіолокаційними системами;

авіагрупа CVW-8, що включає винищувачі F/A-18E/F Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, літаки дальнього радіолокаційного дозору E-2D Hawkeye і вертольоти MH-60R/S;

есмінці класу "Арлі Берк" — USS Winston S. Churchill, Mitscher, Mahan, Bainbridge і Forrest Sherman;

2-а ескадрилья есмінців (DESRON 2).

Авіаносець Gerald R. Ford ВМС США Есмінець Winston S. Churchill ВМС США Літак EA-18G Growler ВМС США Літак E-2D Hawkeye ВМС США Вертоліт MH-60S ВМС США Винищувач F/A-18E/F Super Hornet ВМС США

Така структура дає змогу групі виконувати завдання з протиповітряної та протиракетної оборони, контролю над морем, завдавання ударів і ведення радіоелектронної боротьби.

Стратегічне значення розгортання

Розміщення авіаносця USS Gerald R. Ford у зоні EUCOM має важливе значення на тлі тривалої напруженості у відносинах із Росією, нестабільності на південному фланзі НАТО й активної гібридної діяльності супротивників.

Оглядачі підкреслюють, що в умовах, коли дві інші авіаносні групи США вже розміщені на Близькому Сході, поява Ford у Середземномор'ї посилює потенціал США в разі ескалації за участю Ірану або інших загроз у регіоні.

Також група здатна ефективно протистояти загрозам у "сірій зоні" — включно з інформаційними атаками, діями безпілотних систем і переслідуванням цивільних суден.

Нагадаємо, Міноборони США на тлі операції Midnight Hammer проти ядерних об'єктів Ірану вирішило прискорити розроблення авіабомби нового покоління Next Generation Penetrator. Боєприпас NGP буде інтегровано з новітніми бомбардувальниками B-21 Raider.