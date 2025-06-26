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США направили в Середземне море найпотужнішу авіаносну групу: навіщо стягують сили (фото)

авіаносець Gerald R. Ford
Фото: US Navy | Ілюстративне фото

12-а авіаносна ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) вийшла з Норфолка для масштабного розгортання в зоні відповідальності Європейського командування США (EUCOM).

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Розгортання авіаносного угруповання слугує одразу кільком цілям: проєкція сили, демонстрація готовності США до багатодоменних операцій і зміцнення оборони союзників по НАТО. Про це 25 повідомило видання Army Recognition.

До складу групи входять:

  • авіаносець Gerald R. Ford, оснащений електромагнітною катапультою EMALS, вдосконаленим гальмівним пристроєм AAG і передовими радіолокаційними системами;
  • авіагрупа CVW-8, що включає винищувачі F/A-18E/F Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, літаки дальнього радіолокаційного дозору E-2D Hawkeye і вертольоти MH-60R/S;
  • есмінці класу "Арлі Берк" — USS Winston S. Churchill, Mitscher, Mahan, Bainbridge і Forrest Sherman;
  • 2-а ескадрилья есмінців (DESRON 2).
Авіаносець Gerald R. Ford ВМС США Fullscreen
Авіаносець Gerald R. Ford ВМС США
Есмінець Winston S. Churchill ВМС США Fullscreen
Есмінець Winston S. Churchill ВМС США
Літак EA-18G Growler ВМС США Fullscreen
Літак EA-18G Growler ВМС США
Літак E-2D Hawkeye ВМС США Fullscreen
Літак E-2D Hawkeye ВМС США
Вертоліт MH-60S ВМС США Fullscreen
Вертоліт MH-60S ВМС США
Винищувач F/A-18E/F Super Hornet ВМС США Fullscreen
Винищувач F/A-18E/F Super Hornet ВМС США
Авіаносець Gerald R. Ford ВМС США
Есмінець Winston S. Churchill ВМС США
Літак EA-18G Growler ВМС США
Літак E-2D Hawkeye ВМС США
Вертоліт MH-60S ВМС США
Винищувач F/A-18E/F Super Hornet ВМС США

Така структура дає змогу групі виконувати завдання з протиповітряної та протиракетної оборони, контролю над морем, завдавання ударів і ведення радіоелектронної боротьби.

Стратегічне значення розгортання

Розміщення авіаносця USS Gerald R. Ford у зоні EUCOM має важливе значення на тлі тривалої напруженості у відносинах із Росією, нестабільності на південному фланзі НАТО й активної гібридної діяльності супротивників.

Оглядачі підкреслюють, що в умовах, коли дві інші авіаносні групи США вже розміщені на Близькому Сході, поява Ford у Середземномор'ї посилює потенціал США в разі ескалації за участю Ірану або інших загроз у регіоні.

Також група здатна ефективно протистояти загрозам у "сірій зоні" — включно з інформаційними атаками, діями безпілотних систем і переслідуванням цивільних суден.

Нагадаємо, Міноборони США на тлі операції Midnight Hammer проти ядерних об'єктів Ірану вирішило прискорити розроблення авіабомби нового покоління Next Generation Penetrator. Боєприпас NGP буде інтегровано з новітніми бомбардувальниками B-21 Raider.