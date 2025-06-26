Наступник потужної GBU-57: новітній B-21 Raider отримає бомби нового покоління NGP

Після бойового дебюту 13-тонної бомби GBU-57/B MOP в операції Midnight Hammer проти ядерних об'єктів Ірану, Пентагон вирішив прискорити розроблення авіабомби нового покоління Next Generation Penetrator (NGP), оновивши також вимоги до цього боєприпасу.

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Під час операції Midnight Hammer стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit скинули 14 високоточних бомб GBU-57/B по іранських об'єктах Фордо і Натанз, пише портал The War Zone. Це стало першим підтвердженим бойовим застосуванням MOP і продемонструвало межі поточного арсеналу: запаси боєприпасу невеликі, а носій поки тільки один — B-2.

Ключові параметри перспективної бомби

Одразу після ударів Повітряні сили США повернулися до проєкту Next Generation Penetrator, закладеного ще 2012 року і формалізованого повідомленням про контракт від лютого 2024-го. Документ вимагає створити бойову частину при зменшенні ваги боєприпасу.

Річ у тім, що перспективна проникаюча бомба NGP розробляється з урахуванням особливостей експлуатації на стелс-бомбардувальнику B-21 Raider — ключовому елементі програми Long Range Strike (LRS).

На відміну від B-2 Spirit, здатного нести дві 13-тонні GBU-57/B, B-21 має менші внутрішні відсіки, що обмежує його ударні можливості в цьому контексті. Передбачається, що він зможе брати тільки одну MOP або більш компактну NGP, адаптовану під зменшений обсяг і масу без втрати ефективності.

Проєкт передбачає інтеграцію нових або раніше апробованих систем наведення, а також вбудовану технологію детонатора, здатну "зчитати" поверхи підземного об'єкта і спрацьовувати в оптимальній точці. Цікаво, що серед опцій розглядають ракетний прискорювач, який дасть змогу атакувати ціль із безпечної дистанції, що критично за прогнозованих рубежів ППО до 1000 миль до середини століття.

Отже, NGP має компенсувати ці обмеження шляхом таких особливостей:

високої точності (кругове ймовірного відхилення 2,2 м) навіть без GPS;

ракетного прискорювача для дистанційного ураження надзахищених цілей;

інтелектуального детонатора, здатного визначати структуру підземних приміщень;

масштабованої конструкції для різних платформ і сценаріїв застосування.

Американські ВПС також заявили, що зацікавлені в майбутньому NGP, яка зможе уражати глибші цілі. На сьогодні поточна максимальна глибина, на яку може проникати MOP, невідома, але, згідно із загальнодоступними даними, вона становить не менше 60 метрів. Причому наступні оновлення, як-от GBU-57/B, могли істотно збільшити його проникаючу здатність.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що збройні сили країни під час ударів по ядерних об'єктах Ірану застосували загалом 75 високоточних боєприпасів і понад 125 літаків. Він зазначив, що бомбардувальники B-2 Spirit під час Midnight Hammer здійснили найтривалішу місію з 2001 року.