Преемник мощной GBU-57: новейший B-21 Raider получит бомбы нового поколения NGP

После боевого дебюта 13-тонной бомбы GBU-57/B MOP в операции Midnight Hammer против ядерных объектов Ирана, Пентагон решил ускорить разработку авиабомбы нового поколения Next Generation Penetrator (NGP), обновив также требования к этому боеприпасу.

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В ходе операции Midnight Hammer стратегические бомбардировщики B-2 Spirit сбросили 14 высокоточных бомб GBU-57/B по иранским объектам Фордо и Натанз, пишет портал The War Zone. Это стало первым подтвержденным боевым применением MOP и продемонстрировало пределы текущего арсенала: запасы боеприпаса невелики, а носитель пока только один — B-2.

Ключевые параметры перспективной бомбы

Сразу после ударов Воздушные силы США вернулись к проекту Next Generation Penetrator, заложенному еще в 2012 году и формализованному уведомлением о контракте от февраля 2024-го. Документ требует создать боевую часть при уменьшении веса боеприпаса.

Дело в том что перспективная проникающая бомба NGP разрабатывается с учетом особенностей эксплуатации на стелс-бомбардировщике B-21 Raider — ключевом элементе программы Long Range Strike (LRS).

В отличие от B-2 Spirit, способного нести две 13-тонные GBU-57/B, B-21 имеет меньшие внутренние отсеки, что ограничивает его ударные возможности в данном контексте. Предполагается, что он сможет брать только одну MOP или более компактную NGP, адаптированную под уменьшенный объем и массу без потери эффективности.

Проект предусматривает интеграцию новых или ранее апробированных систем наведения, а также встроенную технологию взрывателя, способную "считать" этажи подземного объекта и срабатывать в оптимальной точке. Любопытно, что среди опций рассматривается ракетный ускоритель, который позволит атаковать цель с безопасной дистанции, что критично при прогнозируемых рубежах ПВО до 1000 миль к середине столетия.

Таким образом NGP должна компенсировать эти ограничения за счет следующих особенностей:

высокой точности (круговое вероятного отклонения2,2 м) даже без GPS;

ракетного ускорителя для дистанционного поражения сверхзащищенных целей;

интеллектуального взрывателя, способного определять структуру подземных помещений;

масштабируемой конструкции для разных платформ и сценариев применения.

Американские ВВС также заявили, что заинтересованы в будущем NGP, которая сможет поражать более глубокие цели. На сегодняшний день текущая максимальная глубина, на которую может проникать MOP, неизвестна, но, согласно общедоступным данным, она составляет не менее 60 метров. Причем последующие обновления, такие как GBU-57/B, могли существенно увеличить его проникающую способность.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вооруженные силы страны в ходе ударов по ядерным объектам Ирана применили в общей сложности 75 высокоточных боеприпасов и более 125 самолетов. Он отметил, что бомбардировщики B-2 Spirit во время Midnight Hammer совершили самую продолжительную миссию с 2001 года.