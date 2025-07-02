Вбивці російських Су-35: ВПС США закуповують новітні ракети AIM-260 JATM (фото)

У проєкті оборонного бюджету США на 2026 фінансовий рік уперше офіційно передбачено закупівлю керованої ракети класу "повітря-повітря" нового покоління AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile).

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Це перша повністю нова розробка такого типу за останні десятиліття, що створюється спеціально для завоювання й утримання переваги в повітрі ВПС США в умовах сучасних і майбутніх загроз. Про це повідомляє Defence24.

Ракета розробляється корпорацією Lockheed Martin і буде застосовуватися як в авіації ВПС США, так і в складі палубної авіації ВМС і Корпусу морської піхоти. За інформацією з відкритих джерел, AIM-260 створюється в умовах високої секретності, і йдеться про початкову стадію серійного виробництва.

Міністерство Військово-повітряних сил США запланувало виділити на розробку AIM-260 суму в 425 млн доларів, а також 368 млн на закупівлю. Згадка про ці суми в розділі закупівель підтверджує, що ракета вже постачається військовим, вважають польські оглядачі.

Щодо характеристик зброї, то AIM-260 має перевершити за дальністю застосування використовувану нині AIM-120 AMRAAM, включно з версією AIM-120D. Хоча точні характеристики не розкриваються, очікується, що дальність JATM може досягати 200 км і більше, що зробить її прямою відповіддю на китайські PL-15 і на російські Р-37М, якими озброєні російські винищувачі Су-35 і новітні Су-57.

Сімейство американських ракет повітряного базування

Крім того, нова ракета має усунути низку обмежень, з якими стикається AIM-120 AMRAAM: обмежений радіус дії, вразливість перед засобами РЕБ і зниження ефективності проти маневрених повітряних цілей. AIM-260 пропонує рішення відразу за кількома напрямками:

Компактність і універсальність: менші габарити дають змогу розміщувати ракету у внутрішніх відсіках літаків і безпілотників, що підвищує скритність і маневреність.

Дальність і точність: новий двигун і система наведення збільшують ефективну дальність і стійкість до перешкод.

Багатофункціональність: ракета підходить не тільки для знищення повітряних цілей, а й для ураження наземних і морських об'єктів. Можливе навіть встановлення на вертольоти.

Захист від витоків технологій: наявність механізму самознищення унеможливлює потрапляння ракети до рук противника.

Серед потенційних носіїв AIM-260 називають винищувачі F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II та F-15EX Eagle II.

Нагадаємо, в Китаї показали політ винищувачів J-16, оснащених різними конфігураціями ракет "повітря-повітря". Серед них величезна ракета PL-17, яка нібито має дальність ураження до 400 км.