Убийцы российских Су-35: ВВС США закупают новейшие ракеты AIM-260 JATM (фото)

В проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год впервые официально предусмотрена закупка управляемой ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile).

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Это первая полностью новая разработка такого типа за последние десятилетия, создаваемая специально для завоевания и удержания превосходства в воздухе ВВС США в условиях современных и будущих угроз. Об этом сообщает Defence24.

Ракета разрабатывается корпорацией Lockheed Martin и будет применяться как в авиации ВВС США, так и в составе палубной авиации ВМС и Корпуса морской пехоты. По информации из открытых источников, AIM-260 создается в условиях высокой секретности, и речь идет о начальной стадии серийного производства.

Министерство Военно-воздушных сил США запланировало выделить на разработку AIM-260 сумму в 425 млн долларов, а также 368 млн на закупку. Упоминание об этих суммах в разделе закупок подтверждает, что ракета уже поставляется военным, считают польские обозреватели.

Что касается характеристик оружия, то AIM-260 должна превзойти по дальности применения используемую в настоящее время AIM-120 AMRAAM, включая версию AIM-120D. Хотя точные характеристики не раскрываются, ожидается, что дальность JATM может достигать 200 км и более, что сделает ее прямым ответом китайские PL-15 и на российские Р-37М, которыми вооружены российские истребители Су-35 и новейшие Су-57.

Семейство американских ракет воздушного базирования

Кроме того, новая ракета должна устранить ряд ограничений, с которыми сталкивается AIM-120 AMRAAM: ограниченный радиус действия, уязвимость перед средствами РЭБ и снижение эффективности против маневренных воздушных целей. AIM-260 предлагает решение сразу по нескольким направлениям:

Компактность и универсальность: меньшие габариты позволяют размещать ракету во внутренних отсеках самолетов и беспилотников, что повышает скрытность и маневренность.

Дальность и точность: новый двигатель и система наведения увеличивают эффективную дальность и устойчивость к помехам.

Многофункциональность: ракета подходит не только для уничтожения воздушных целей, но и для поражения наземных и морских объектов. Возможна даже установка на вертолеты.

Защита от утечек технологий: наличие механизма самоуничтожения исключает попадание ракеты в руки противника.

Среди потенциальных носителей AIM-260 называют истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II и F-15EX Eagle II.

Напомним, в Китае показали полет истребителей J-16, оснащенных различными конфигурациями ракет "воздух-воздух". В их числе огромная ракета PL-17, которая якобы обладает дальностью поражения до 400 км.