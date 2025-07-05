Росіяни атакують Житомирську область "Кинджалами": у Старокостянтинові пролунали вибухи

Росія підняла в повітря МіГ-31К і запустила по Україні ракети "Кинджал". Уже відомо, що одну ракету збито.

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За даними моніторингових каналів, росіяни атакують Старокостянтинів Житомирської області "Кинджалами". Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на регіон після зльоту МіГ-31.

У київських пабліках повідомляють, що в столиці було чути вибух, пояснюють, що "це був "Кинджал", що пролетів зі швидкістю близько 10 000 км/год".

"Якщо ви почули звук – ракета вже давно вас пройшла", — сказано у повідомленнях.