ЗС РФ посилили тиск у Донецькій і Запорізькій областях: як просувається противник (карта)

Російські війська за минулу добу просунулися на Новопавлівському, Оріхівському та Краматорському напрямках. Просування сил противника зафіксовано біля населених пунктів Кам'янське, Комар, Яблунівка, Торецьк, а також біля Запоріжжя.

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Збройні сили РФ на Оріхівському напрямку намагаються розвинути успіх у Кам'янському та Плавнях Запорізької області. Про це свідчать оновлені картографічні дані ресурсу DeepState.

Оріхівський напрямок

На цій ділянці фронту війська противника, імовірно, переправилися через річку Янчекрак і зайняли південну частину Кам'янського, водночас інша частина населеного пункту відображається як "сіра зона". Росіяни спрямували свій удар на північ уздовж траси М18, що веде на Запоріжжя.

Імовірно, противник намагається зайняти панівні висоти в Кам'янському з метою розвитку наступу і вогневого контролю Степногірська, що розташований на північ приблизно за 6 км. При цьому на схід лінія бойового зіткнення біля Степового та Малих Щербків не змінилася.

Тим часом про прорив української оборони на цій ділянці фронту не повідомляється. У черговому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ лише зазначено, що на Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Кам'янського та Малої Токмачки.

Карта бойових дій на Оріхівському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Оріхівському напрямку. 7 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Краматорський напрямок

DeepState також повідомляє про зміну ситуації на Краматорському напрямку. Противник незначно просунувся в бік Яблунівки вздовж траси, що веде на Бересток і далі на Костянтинівку. Ще одна ділянка фронту — Торецьк. Там російські війська намагаються вирівняти фронт південніше міста в бік Петрівки.

Загалом за останній тиждень війська РФ прагнуть розширити зону контролю на північний схід від Покровська, звідки можна завдавати удару як на Мирноград, так і на північ, у бік Костянтинівки.

Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 7 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Новопавлівський напрямок

Війська РФ не знижують активності і південному заході Донецької області. Противник просунувся в районі Комара і села Запоріжжя. Територія вздовж траси Н15, що веде до Дніпропетровської області, яка раніше була позначена як "сіра зона", тепер перебуває під контролем ворожих сил.

Згідно з інформацією українського Генштабу, противник поводився досить активно.

"На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Новоплавлівському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новоплавлівському напрямку. 7 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, заступник командира батальйону 65-ї ОМБр "Великий Луг" із позивним Forest розповів, що впродовж усього літа російські війська активно проводитимуть штурмові операції на Запорізькому напрямку. Вони хочуть вийти на трасу Маріуполь — Донецьк, а далі просунутися в напрямку Кам'янського та Комишувахи.