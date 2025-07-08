ВС РФ усилили давление в Донецкой и Запорожской областях: как продвигается противник (карта)

Российские войска за минувшие сутки продвинулись на Новопавловском, Ореховском и Краматорском направлениях. Продвижения сил противника зафиксировано у населенных пунктов Камянское, Комар, Яблуновка, Торецк, а также возле Запорожья.

Related video

Вооруженные силы РФ на Ореховском направлении пытаются развить успех в Камянском и Плавнях, Запорожской области. Об этом свидетельствуют обновленные картографические данные ресурса DeepState.

Ореховское направление

На этом участке фронта войска противника, вероятно, переправились через реку Янчекрак и заняли южную часть Камянского, при этом остальная часть населенного пункта отображается как “серая зона”. Россияне направили свой удар на север вдоль трассы М18, ведущая на Запорожье.

Предположительно противник пытается занять господствующие высоты в Камянском с целью развития наступления и огневого контроля Степногорска, что расположен к северу приблизительно в 6 км. При этом восточнее линия боевого соприкосновения у Степового и Малых Щербков не изменилась.

Между тем о прорыве украинской обороны на этом участке фронта не сообщается. В очередной оперативной сводке Генштаба ВСУ лишь отмечено, что на Ореховском направлении Силы обороны отбили четыре атаки неприятеля в районе Камянского и Малой Токмачки.

Карта боевых действий на Ореховском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Ореховском направлении. 7 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Краматорское направление

DeepState также сообщает об изменении ситуации на Краматорском направлении. Противник незначительно продвинулся в сторону Яблуновки вдоль трассы ведущей на Бересток и далее на Константиновку. Еще один участок фронта — Торецк. Там российские войска пытаются выровнять фронт южнее города в сторону Петровки.

В целом за последнюю неделю войска РФ стремятся расширить зону контроля северо-восточнее Покровска, откуда можно наносить удар как на Мирноград, так и на север, в сторону Константиновки.

Карта боевых действий на Краматорском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Краматорском направлении. 7 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Новопавловское направление

Войска РФ не снижают активности и юго-западе Донецкой области. Противник продвинулся в районе Комара и села Запорожье. Территория, вдоль трассы Н15, ведущей в Днепропетровскую область, которая ранее была обозначена как “серая зона” теперь находится под контролем вражеских сил.

Согласно информации украинского Генштаба, противник вел себя достаточно активно.

“На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь”, — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Новоплавловском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новоплавловском направлении. 7 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, заместитель командира батальона 65-й ОМБр"Великий Луг" с позывным Forest рассказал, что в течение всего лета российские войска будут активно проводить штурмовые операции на Запорожском направлении. Они хотят выйти на трассу Мариуполь — Донецк, а дальше продвинуться в направлении Каменского и Камышевахи.