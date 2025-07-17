"Шанс досить великий": більше ППО і дальні удари відкривають шлях до перемоги, — офіцер ЗСУ

Командир 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ майор Олег Ширяєв заявив, що постачання систем ППО і дозвіл на удари по глибинних цілях у Росії дадуть Україні шанс на перемогу.

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Вирішальну роль може зіграти підтримка західних союзників — як у вигляді поставок ЗРК Patriot, так і в політичній волі на використання далекобійного озброєння. Про це український офіцер розповів в інтерв'ю журналістам Defense Breaking.

"У нас є шанс [на перемогу], і цей шанс досить великий. Зараз, якщо ми отримаємо засоби протиповітряної оборони, а також засоби для завдавання ударів на великі відстані, то на порядок денний вийде не питання про припинення вогню, а питання про перемогу цивілізованого світу, цивілізованого Заходу в цій війні", — підкреслив Ширяєв.

Військовослужбовець також додав, що удари по виробничих об'єктах безпілотників у Росії могли б знизити інтенсивність атак, однак для цього Києву потрібні ракети великої дальності та політичне рішення про їх застосування.

Зараз Україна має у своєму розпорядженні щонайменше шість батарей Patriot, однак, за словами Ширяєва, цього недостатньо. Російські ракетні удари та щоденні бомбардування тривають, особливо поблизу лінії фронту.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про можливе постачання в Україну до 10 батарей Patriot. Крім того, за даними Financial Times, колишній президент США Дональд Трамп обговорював із Володимиром Зеленським ідею завдавання ударів по Москві та Санкт-Петербургу.

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Хоча пізніше голова Білого дому спростував цю інформацію і заявив, що він ні на чиєму боці в цій війні й хоче зупинити кровопролиття.

"Я ні на чиєму боці. Я просто хочу припинити вбивства. Зеленський не повинен націлюватися на Москву", — заявив Трамп.

Нагадаємо, оголошення американського президента Дональда Трампа про передачу 17 систем Patriot стало сигналом одразу для двох сторін. Для України це підтвердження стратегічного партнерства, а для Росії — попередження про наслідки ракетного терору. У зв'язку з цим Фокус з'ясував, як саме США планують реалізувати цю ініціативу.