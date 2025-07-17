"Шанс довольно велик": больше ПВО и дальние удары открывают путь к победе, — офицер ВСУ

Командир 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ майор Олег Ширяев заявил, что поставки систем ПВО и разрешение на удары по глубинным целям в России дадут Украине шанс на победу.

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Решающую роль может сыграть поддержка западных союзников — как в виде поставок ЗРК Patriot, так и в политической воле на использование дальнобойного вооружения. Об этом украинский офицер рассказал в интервью журналистам Defense Breaking.

"У нас есть шанс [на победу], и этот шанс довольно велик. Сейчас, если мы получим средства противовоздушной обороны, а также средства для нанесения ударов на большие расстояния, то на повестку дня выйдет не вопрос о прекращении огня, а вопрос о победе цивилизованного мира, цивилизованного Запада в этой войне", — подчеркнул Ширяев.

Военнослужащий также добавил, что удары по производственным объектам беспилотников в России могли бы снизить интенсивность атак, однако для этого Киеву нужны ракеты большой дальности и политическое решение об их применении.

Сейчас Украина располагает как минимум шестью батареями Patriot, однако, по словам Ширяева, этого недостаточно. Российские ракетные удары и ежедневные бомбардировки продолжаются, особенно вблизи линии фронта.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных поставках в Украину до 10 батарей Patriot. Кроме того, по данным Financial Times, бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским идею нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу.

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Хотя позже глава Белого дома опроверг эту информацию и заявил, что он ни на чьей стороне в этой войне и хочет остановить кровопролитие.

"Я ни на чьей стороне. Я просто хочу прекратить убийства. Зеленский не должен нацеливаться на Москву", – заявил Трамп.

Напомним, объявление американского президента Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух сторон. Для Украины это подтверждение стратегического партнерства, а для России — предупреждение о последствиях ракетного террора. В связи с этим Фокус выяснил, как именно США планируют реализовать эту инициативу.