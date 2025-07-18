"Зі зростаючою силою": у РФ погрожують сильніше бомбити Київ та інші міста України

Російська армія інтенсивніше обстрілюватиме мирні міста України, у тому числі й столицю. Нескінченні пакети санкцій не змінять позиції Москви, заявили в Радбезі РФ.

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Розгром міст України продовжиться. Про це написав у Telegram заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Європейські санкції у 18-му пакеті, за його оцінками, не змінять позиції Росії, як і попередні 17 пакетів.

"Наша економіка, звичайно, вистоїть, а розгром України продовжиться. Удари по об'єктах України, включно з Києвом, завдаватимуться зі зростаючою силою", — пригрозив він.

Медведєв упевнений, що РФ слід максимально дистанціюватися від Євросоюзу. Чим це закінчується для Європи — відомо.

"Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як вміли наші предки", — вважає чиновник.

Ненависть, як каже Медведєв, це найважливіша зброя, за допомогою якої можна найефективніше рухатися до її протилежності — любові. "Звичайно, щодо тих, хто її гідний", — підсумував він.

ЗС РФ уже посилили удари по Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що ЗС РФ уже посилили удари по Україні. Мета цього — зробити так, щоб українці страждали і виїжджали з країни.

Нині Росія запускає територією України сотні дронів щоночі. Зеленський називає то чистим тероризмом.

"Це саме те, чого хоче Путін: щоб наші люди страждали, тікали з України. Щоб будинки, школи й саме життя були знищені скрізь, не тільки на передовій", — зауважував президент.

Нагадаємо, нещодавно окупанти скинули важку авіабомбу поруч із магазином "Аврора" в центрі Добропілля Донецької області. Постраждало багато людей.

Зеленський визнавав, що після прибуття в Україну генерала Кіта Келлога обстріли Києва з боку Росії припинилися.