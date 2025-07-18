"С возрастающей силой": в РФ грозят сильнее бомбить Киев и другие города Украины

Российская армия будет интенсивнее обстреливать мирные города Украины, включая столицу. Бесконечные пакеты санкций не изменят позицию Москвы, заявили в Совбезе РФ.

Related video

Разгром городов Украины продолжится. Об этом написал в Telegram заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Европейские санкции в 18-м пакете, по его оценкам, не изменят позицию России, как и предыдущие 17 пакетов.

"Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром Украины продолжится. Удары по объектам Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", — пригрозил он.

Медведев уверен, что РФ следует максимально дистанцироваться от Евросоюза. Чем это заканчивается для Европы — известно.

"Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки", — полагает чиновник.

Ненависть, как говорит Медведев, это важнейшее оружие, с помощью которого можно наиболее эффективно двигаться к ее противоположности — любви. "Конечно, в отношении тех, кто ее достоин", — заключил он.

ВС РФ уже усилили удары по Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ВС РФ уже усилили удары по Украине. Цель этого — сделать так, чтобы украинцы страдали и выезжали из страны.

В настоящее время Россия запускает по территории Украины сотни дронов каждую ночь. Зеленский называет то чистым терроризмом.

"Это именно то, чего хочет Путин: чтобы наши люди страдали, бежали из Украины. Чтобы дома, школы и сама жизнь были уничтожены везде, не только на передовой", — замечал президент.

Напомним, недавно оккупанты сбросили тяжелую авиабомбу рядом с магазином "Аврора" в центре Доброполья Донецкой области. Пострадало много человек.

Зеленский признавал, что по прибытии в Украину генерала Кита Келлога обстрелы Киева со стороны России прекратились.