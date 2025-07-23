Україна застосувала дрон Altius 600M у нічній бойовій місії: Anduril публікує перші кадри

Американська оборонна компанія Anduril Industries оприлюднила перші офіційні фотографії бойового застосування дрона-камікадзе Altius 600M. Безпілотник завдав удару по російській техніці в нічний час доби.

Related video

"Altius-600M запущено на нічне бойове завдання зі знищення ворожої техніки", — йдеться в публікації компанії.

У повідомленні не вказується країна-оператор, проте відомо, що єдиною державою, яка замовила і застосовує ці БПЛА в бойових умовах, є Україна.

Постачання безпілотників Altius 600M і важчих Altius 700M профінансував уряд Великої Британії в березні 2024 року. Загальна сума укладених контрактів склала 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Українська армія отримала не тільки літальні апарати, а й пускові установки, а також запасні частини.

Особливості дронів Altius 600M і 700M

Безпілотник Altius 600M важить близько 12 кг і здатний нести до 3 кг корисного навантаження — від бойових частин до потужних оптико-електронних станцій і засобів РЕБ. Він має модульну конструкцію і запускається з транспортно-пускового контейнера з пневматичним викидом. Після запуску автоматично розгортаються крила розмахом 2,54 м і вмикається хвостовий гвинтовий двигун.

Апарат може летіти за запрограмованим маршрутом або керуватися оператором із землі. Дальність його польоту становить до 440 км, а тривалість — до 4 годин.

Altius 700M являє собою більш потужну версію, розраховану на ударні місії. Він здатний нести бойову частину масою до 15 кг. Час баражування становить до 75 хвилин, а дальність — близько 160 км.

Нагадаємо, у березні 2025 року міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про закупівлю для України багатоцільових безпілотників Altius 600M і Altius 700M американського виробника Anduril Industries. Боєприпас призначений для розвідки в глибині фронту, а також ударів по командних пунктах, системах ППО та інших цілях противника.