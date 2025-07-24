Назріває конфлікт: винищувачі F-16 Таїланду завдали ударів по військових об'єктах Камбоджі

Внаслідок стрілянини та артилерійської атаки щонайменше один мирний житель загинув, ще семеро військових зазнали поранень. Зіткнення зафіксовано уздовж спірної ділянки кордону на північному сході Таїланду.

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На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії. Збройні сили обох країн обмінялися ударами, є загиблі мирні жителі. Про це пише видання SRF.

Напруженість між країнами зросла після перестрілок у спірній зоні провінції Оддар-Меанчей. Тайська влада стверджує, що камбоджійські військові викориристали розвідувальний дрон біля пограничного храму Та Моан Том, який оспарюється Камбоджей, а потім використали для обстрілу систему залпового вогню. Камбоджійська сторона заявляє, що діяла у відповідь на напад тайських військ.

"Тайські військові першими розпочали збройний напад на камбоджійські війська. Камбоджійські війська діяли строго у рамках самооборони, відповідаючи на необґрунтоване вторгнення тайських військ, які порушили наш територіальний суверенітет.", — йдеться у заяві.

Напруга між країнами зросла через суперечку щодо прикордонної території

Таїландська армія у відповідь здійснила авіаудари винищувачами F-16 по двох камбоджійських військових об’єктах.

Управління освіти Таїланду закрило всі навчальні заклади у прикордонній зоні та запустило плани дій у надзвичайних ситуаціях по всьому регіону.

Таїланд також посилив прикордонний контроль на кордоні з Камбоджею і закликав своїх громадян залишити територію Камбоджі.

У відповідь Камбоджа обмежила постачання електроенергії та палива до Таїланду, а також доступ до інтернету. У прилеглих районах на камбоджійській стороні кордону проводиться евакуація цивільного населення.

Внаслідок стрілянини та артилерійської атаки щонайменше один мирний житель загинув, ще семеро військових зазнали поранень. Зіткнення зафіксовано в шести точках уздовж спірної ділянки кордону на північному сході Таїланду.

Напруга між країнами зросла за останні місяці через суперечку щодо прикордонної території, яку обидві сторони вважають своєю.

Конфлікти на кордоні Таїланду та Камбоджі мають давній характер, і регулярно ситуація між країнами різко загострюється. Як, наприклад, у 2008, 2009 та у 2011 роках.

Нагадаємо, що 28 травня 2025 року повідомлялося, що на кордоні Камбоджі й Таїланду сталась перестрілка, загинув солдат. Тайська армія відкрила вогонь по траншеї, яка довгий час була базою камбоджійської армії.