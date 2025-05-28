На кордоні Камбоджі й Таїланду сталась перестрілка, загинув солдат: що відбувається (фото)

Інцидент стався зранку у зоні між камбоджійською провінцією Преахвіхеа і тайською провінцією Убонратчатхані. Внаслідок сутички загинув солдат з боку Камбоджі.

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Про це з посиланням на Міноборони країни 28 травня повідомили у Reuters.

Коротка перестрілка відбулася у спірній прикордонній зоні.

"Тайська армія першою відкрила вогонь по траншеї, яка довгий час була базою камбоджійської армії, що призвело до втрати одного з наших солдатів", — заявили у камбоджійському міністерстві.

Таїланд, своєю чергою, стверджує, що його бійці намагались домовитись про відступ, але потрапили під обстріл. Для цієї сторони конфлікту обійшлося без жертв. Речник тайської армії генерал-майор Вінтай Суварі підкреслив, що камбоджійські військові "неправильно зрозуміли ситуацію" і схопились за зброю. З його слів, тайці були змушені відповідати й бій тривав приблизно 10 хвилин.

Обидві країни заявили, що їхні війська відійшла, і будуть розв’язувати цю проблему дипломатичним шляхом. Зазначається, що попри історичне суперництво їхні уряди мають "теплі зв’язки".

За даними The Phnom Penh Post, після перестрілки приблизно о 5:45 ранку у прикордонній зоні розгорнули камбоджійські війська. Серед тих, кого перекинули, були генерал Хінг Бун Хенг, заступник головнокомандувача Королівськими збройними силами Камбоджі та командувач командуванням Ангкор, а також кілька військ з провінції Сіємреап.

У ЗМІ опублікували фото загиблого солдата Суона Рорн, йому було 48 років Фото: The Phnom Penh Post

Як передали в AP, речник камбоджійської армії Мао Фалла заявив, що війська проводили рутинне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь. Водночас у тайській армії стверджують, що солдати Камбоджі увійшли в спірну зону, а коли вони підійшли до переговорів, по них почали стріляти.

Перестрілка тривала приблизно 10 хвилин, поки командири не поговорили між собою й не наказали припинити вогонь. Тайська сторона повідомила, що веде переговори. Камбоджа проінформувала, що перевезла тіло загиблого солдата з прикордоння для похорону.

У ЗМІ уточнили, що Таїланд та Камбоджа мають довгу історію територіальних суперечок. Найбільша з них — його мису Преахвіхеа навколо 1000-річного храму, занесеного до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2008 році. Міжнародний суд ООН у 2013 році надав суверенітет над цією територією Камбоджі.

У лютому між країнами вже ставався інцидент на кордоні. Того разу камбоджійські солдати і їхні рідні увійшли в стародавній храм і заспівали національний гімн, спричинивши короткий конфлікт з тайськими військовими.

У Bloomberg передали, що тайська прем’єр-міністерка Пхетхонтхан Чинават і її камбоджійський колега Хун Манет заявили про згоду розв’язати проблему якомога швидше після перестрілки. Камбоджа запевнила, що це зіткнення — не те, чого прагне уряд, і висловила готовність до продовження переговорів. Водночас у країні пообіцяли захищати свою територіальну цілісність у будь-яку ціну.

У виданні додали, що після інциденту у 2011 році з десятками жертв країни здебільшого підтримували теплі відносини. У Міноборони Таїланду також заявили, що обидві сторони ведуть діалог задля зняття напруженості.

Військові дискусії заплановані на суботу. Однак командувач 2-го армійського регіону Бунсін Фадкланг повідомив ЗМІ, що Таїланд не відтягне свої війська, поки не відійдуть камбоджійські сили, які викопали траншею в спірному районі.

Нагадаємо, 25 травня у Китаї стався вибух на хімічному заводі компанії Shandong Youdao Chemical. На сотні метрів у повітря здійнялися величезна вогняна куля і густі клуби чорного диму.

У Financial Times 26 травня інформували, що загроза китайського вторгнення на Тайвань зросла. Зі слів тайванських чиновників, підрозділи ВПС і ракетні сили КНР вже досягли рівня, що дозволяє оперативно перейти до бойових дій.