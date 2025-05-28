На границе Камбоджи и Таиланда произошла перестрелка, погиб солдат: что происходит (фото)

Инцидент произошел утром в зоне между камбоджийской провинцией Прэахвихеа и тайской провинцией Убонратчатхани. В результате столкновения погиб солдат со стороны Камбоджи.

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Об этом со ссылкой на Минобороны страны 28 мая сообщили в Reuters.

Короткая перестрелка произошла в спорной пограничной зоне.

"Тайская армия первой открыла огонь по траншее, которая долгое время была базой камбоджийской армии, что привело к потере одного из наших солдат", — заявили в камбоджийском министерстве.

Таиланд, в свою очередь, утверждает, что его бойцы пытались договориться об отступлении, но попали под обстрел. Для этой стороны конфликта обошлось без жертв. Представитель тайской армии генерал-майор Винтай Сувари подчеркнул, что камбоджийские военные "неправильно поняли ситуацию" и схватились за оружие. По его словам, тайцы были вынуждены отвечать и бой длился около 10 минут.

Обе страны заявили, что их войска отошли, и будут решать эту проблему дипломатическим путем. Отмечается, что несмотря на историческое соперничество их правительства имеют "теплые связи".

По данным The Phnom Penh Post, после перестрелки примерно в 5:45 утра в пограничной зоне развернули камбоджийские войска. Среди тех, кого перебросили, были генерал Хинг Бун Хенг, заместитель главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующий командованием Ангкор, а также несколько войск из провинции Сиемреап.

В СМИ опубликовали фото погибшего солдата Суона Рорн, ему было 48 лет Фото: The Phnom Penh Post

Как передали в AP, представитель камбоджийской армии Мао Фалла заявил, что войска проводили рутинное патрулирование вдоль границы, когда тайская сторона открыла огонь. В то же время в тайской армии утверждают, что солдаты Камбоджи вошли в спорную зону, а когда они подошли к переговорам, по ним начали стрелять.

Перестрелка продолжалась около 10 минут, пока командиры не поговорили между собой и не приказали прекратить огонь. Тайская сторона сообщила, что ведет переговоры. Камбоджа проинформировала, что перевезла тело погибшего солдата из приграничья для похорон.

В СМИ уточнили, что Таиланд и Камбоджа имеют долгую историю территориальных споров. Самый большой из них — его мыса Преахвихеа вокруг 1000-летнего храма, занесенного во Всемирное наследие ЮНЕСКО в 2008 году. Международный суд ООН в 2013 году предоставил суверенитет над этой территорией Камбодже.

В феврале между странами уже происходил инцидент на границе. В тот раз камбоджийские солдаты и их родные вошли в древний храм и спели национальный гимн, вызвав короткий конфликт с тайскими военными.

В Bloomberg передали, что тайский премьер-министр Пхетхонтхан Чинават и ее камбоджийский коллега Хун Манет заявили о согласии решить проблему как можно скорее после перестрелки. Камбоджа заверила, что это столкновение — не то, чего хочет правительство, и выразила готовность к продолжению переговоров. В то же время в стране пообещали защищать свою территориальную целостность любой ценой.

В издании добавили, что после инцидента в 2011 году с десятками жертв страны в основном поддерживали теплые отношения. В Минобороны Таиланда также заявили, что обе стороны ведут диалог для снятия напряженности.

Военные дискуссии запланированы на субботу. Однако командующий 2-го армейского региона Бунсин Фадкланг сообщил СМИ, что Таиланд не оттянет свои войска, пока не отойдут камбоджийские силы, которые выкопали траншею в спорном районе.

Напомним, 25 мая в Китае произошел взрыв на химическом заводе компании Shandong Youdao Chemical. На сотни метров в воздух поднялись огромный огненный шар и густые клубы черного дыма.

В Financial Times 26 мая информировали, что угроза китайского вторжения на Тайвань возросла. По словам тайваньских чиновников, подразделения ВВС и ракетные силы КНР уже достигли уровня, позволяющего оперативно перейти к боевым действиям.