Китай усовершенствовал собственную армию: угроза нападения на Тайвань возросла, — FT

Угроза китайского вторжения на Тайвань возросла: Пекин достиг такого уровня военной мощи, что может начать боевые действия в кратчайшие сроки.

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Об этом пишет Financial Times.

По данным тайваньских чиновников, подразделения ВВС и ракетные силы уже достигли уровня, позволяющего оперативно перейти к боевым действиям. Издание также ссылается на американскую разведку, которая указывает, что еще в 2019 году председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к потенциальной операции против Тайваня до 2027 года.

Другие тайваньские военные чиновники сообщили, что нынешние действия китайской армии свидетельствуют о целенаправленной подготовке к потенциальной операции против Тайваня. В частности, речь идет о постоянных тренировках десантных подразделений вблизи вероятных портов отправки, готовности армейской авиации к переброске войск на остров, а также развертывании новейшей ракетной системы, способной нанести удар по любой точке тайваньской территории.

Как сообщил Financial Times представитель Министерства обороны США, неподалеку от побережья Тайваня постоянно находится около десяти китайских военных кораблей. Такое присутствие, по его словам, дает Пекину возможность начать морскую блокаду острова буквально за несколько часов.

Напомним, 21 мая народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения по высадке десанта с моря на южном побережье провинции Фуцзянь — в непосредственной близости от контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь.

Ранее сообщалось, что на фоне угрозы нападения со стороны Китая Тайвань накапливает ракетное вооружение, а государственный производитель оружия объявил, что за год планирует изготовить более 1000 ракет.