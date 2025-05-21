Дерзкая акция: армия Китая высадила десант с моря на островах в 30 км от Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения по высадке десанта с моря на южном побережье провинции Фуцзянь — в непосредственной близости от контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь.

Related video

Об этом 21 мая сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на официальные источники.

В маневрах участвовала 73-я армейская группа сухопутных войск НОАК, расквартированная в городе Сямынь, в 30 км от зоны контроля Вооруженных сил Тайваня. Подразделения отрабатывали действия прибрежного штурма: движение вдоль побережья, преодоление и обход заграждений, высадку на берег с моря.

Основной ударной техникой стали амфибийные боевые машины пехоты ZBD-2000. Эти машины способны развивать скорость до 40 км/ч на воде и перевозить тяжелое оборудование, включая усиленный десант. Обучение проходило на специально подготовленных участках с имитацией береговой линии, что соответствует стандартной схеме подготовки к потенциальной десантной операции.

Отработка подобных сценариев происходит на фоне обострения отношений между Пекином и Тайбэем. Примечательно, что десантная репетиция совпала с первой годовщиной вступления в должность президента Китайской Республики Лая Циндэ. В своей праздничной речи он подтвердил курс на укрепление обороны Тайваня и сохранение де-факто независимости.

Архипелаг Цзиньмэнь Фото: Открытые источники

На учения также отреагировали военнослужащие Тайваня. В комментарии для SCMP один из них заявил, что готовы к обороне в любой момент.

"Мы готовы к войне в любую секунду", — заявил солдат по имени Цянь Бо.

"Наша подготовка стала более практичной… Мы верим, что когда наступит день, у нас не возникнет проблем с тем, чтобы немедленно отреагировать, сражаться и побеждать", — утверждает другой военнослужащий.

Архипелаг Цзиньмэнь: форпост Тайваня

Цзиньмэнь — это архипелаг и одноименный крупный остров, расположенный буквально у самых берегов материкового Китая, но остающийся под контролем Тайваня. Он остается одним из ключевых опорных пунктов обороны Тайваня на случай возможной военной операции со стороны КНР.

Фортификации на острове Цзиньмэнь Фото: topwar.ru

В целом острова играют роль мощнейшего укрепленного района. Несмотря на открытие некоторых военных объектов для туристов, все они продолжают оставаться действующими. Особое впечатление производят подземные сооружения, вырубленные в скальных массивах: укрытия, туннели и арсеналы глубоко под землей, способные выдержать артиллерийские обстрелы и десантные атаки.

Ранее сообщалось, что на фоне угрозы нападения со стороны Китая Тайвань накапливает ракетное вооружение, а государственный производитель оружия объявил, что за год планирует изготовить более 1000 ракет.