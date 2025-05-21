Дерзкая акция: армия Китая высадила десант с моря на островах в 30 км от Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения по высадке десанта с моря на южном побережье провинции Фуцзянь — в непосредственной близости от контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь.
Об этом 21 мая сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на официальные источники.
В маневрах участвовала 73-я армейская группа сухопутных войск НОАК, расквартированная в городе Сямынь, в 30 км от зоны контроля Вооруженных сил Тайваня. Подразделения отрабатывали действия прибрежного штурма: движение вдоль побережья, преодоление и обход заграждений, высадку на берег с моря.
Основной ударной техникой стали амфибийные боевые машины пехоты ZBD-2000. Эти машины способны развивать скорость до 40 км/ч на воде и перевозить тяжелое оборудование, включая усиленный десант. Обучение проходило на специально подготовленных участках с имитацией береговой линии, что соответствует стандартной схеме подготовки к потенциальной десантной операции.
Отработка подобных сценариев происходит на фоне обострения отношений между Пекином и Тайбэем. Примечательно, что десантная репетиция совпала с первой годовщиной вступления в должность президента Китайской Республики Лая Циндэ. В своей праздничной речи он подтвердил курс на укрепление обороны Тайваня и сохранение де-факто независимости.
На учения также отреагировали военнослужащие Тайваня. В комментарии для SCMP один из них заявил, что готовы к обороне в любой момент.
"Мы готовы к войне в любую секунду", — заявил солдат по имени Цянь Бо.
"Наша подготовка стала более практичной… Мы верим, что когда наступит день, у нас не возникнет проблем с тем, чтобы немедленно отреагировать, сражаться и побеждать", — утверждает другой военнослужащий.
Архипелаг Цзиньмэнь: форпост Тайваня
Цзиньмэнь — это архипелаг и одноименный крупный остров, расположенный буквально у самых берегов материкового Китая, но остающийся под контролем Тайваня. Он остается одним из ключевых опорных пунктов обороны Тайваня на случай возможной военной операции со стороны КНР.
В целом острова играют роль мощнейшего укрепленного района. Несмотря на открытие некоторых военных объектов для туристов, все они продолжают оставаться действующими. Особое впечатление производят подземные сооружения, вырубленные в скальных массивах: укрытия, туннели и арсеналы глубоко под землей, способные выдержать артиллерийские обстрелы и десантные атаки.
Ранее сообщалось, что на фоне угрозы нападения со стороны Китая Тайвань накапливает ракетное вооружение, а государственный производитель оружия объявил, что за год планирует изготовить более 1000 ракет.