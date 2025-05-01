Тайвань накапливает оружие для войны против Китая: названы 6 наиболее опасных средств нападения (фото)

На фоне угрозы нападения со стороны Китая Тайвань накапливает ракеты, а государственный производитель оружия объявил, что за год планирует изготовить более 1000 ракет.

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Об этом пишет National Interest.

Тайваньский Национальный институт науки и технологий Чуншань (NCSIST) — государственный производитель оружия в 2022 году получил 7,4 миллиарда долларов США на разработку собственных ракет, которые бы помогли в успешной обороне острова в случае китайского вторжения.

Тайвань сразу включился в работу. По состоянию на конец 2024 года NCSIST произвел более 1000 ракет, и в этом году планирует продолжать работать в таком же темпе. Подсчитано, что уровень производства тайваньских ракет в 2024 году на два года опережает график, а благодаря повышению автоматизации производственных линий Тайваня, NCSIST расширился до 16 массовых производственных линий для нескольких важных ракетных систем и беспилотников.

К ним относятся:

дрон-камикадзе Chien Hsiang,

ракета класса "воздух-поверхность" Wan Chien,

ракета класса "поверхность-поверхность" Hsiung Sheng,

ракетная система ПВО Tien Kung III,

ракета класса "воздух-воздух" Tien Chen II,

противокорабельная крылатая ракета (ПКР) Hsiung Feng III.

Все эти системы будут ключевыми для Тайваня в случае войны с Китаем.

Тайваньский дрон-камикадзе Chien Hsiang для уничтожения радаров КНР

Система Chien Hsiang — это противорадиационный барражирующий боеприпас. Впервые он был представлен в 2017 году на выставке аэрокосмических и оборонных технологий в Тайбэе. Он предназначен для противодействия радарам и системам противовоздушной обороны армии КНР. Беспилотник имеет дельтаобразное крыло и напоминает израильский барражирующий боеприпас "Гарпия". Барражирующий боеприпас работает на газовом двигателе и может преодолевать расстояние почти 1 тысячу километров, поражать радиолокационные станции вдоль юго-восточного побережья Китая или морские объекты и наносить удары очень глубоко в материковой части Китая.

Беспилотник может зависать в воздухе до пяти часов, что позволяет ему патрулировать и ждать, пока цели начнут излучать радиолокационные сигналы для наведения на цель и может развивать скорость до 500 км в час во время пикирования к цели.

Тайваньский дрон-камикадзе Chien Hsiang

Тайваньская дозвуковая ракета Wan Chien

Ракета Wan Chien — крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Ее название переводится, как "Десять тысяч мечей". Ракета позволяет наносить удары на большое расстояние. Ее начали разрабатывать в 2000 году под кодовым названием "Проект Божий топор". За идею были взяты американские AGM-154 (JSOW) и британские и французские ракеты Storm Shadow, которую сейчас использует Украина в войне против РФ. Дальность полета Wan Chien более 200 километров. Также разрабатывается еще одна ракета Wan Chien II, которая может поразить цели на расстоянии 400 километров. Эти ракеты движутся с дозвуковой скоростью до 0,8 Маха (980 км/ч) и оснащены турбовентиляторным двигателем.

Для наведения Wan Chien использует инерциальную навигационную систему (INS) и систему глобального позиционирования (GPS) для навигации на средней линии траектории. Кассетные боеголовки ракеты содержат до 100 бомб, оснащенных детонаторами замедленного действия для проникновения в устойчивые цели.

Ракета предназначена для подавления вражеских средств ПВО (SEAD) и высокоточных ударов по ключевым военным целям — аэродромам, портам, ракетным и радиолокационным объектам, а также по скоплению войск.

Ракета класса "поверхность-поверхность" Hsiung Sheng

Эта крылатая ракета большой дальности, что переводится с тайваньского как "Смелый подъем", является вариантом тайваньских ракет Hsiung Feng IIE (HF-2E) с увеличенной дальностью полета. Ракета большой дальности имеет цилиндрический корпус, тупой нос, задние выдвижные крылья и напоминает американскую ракету Tomahawk.

У Тайваня есть 3 варианта этой системы. Базовая HF-2E предназначена для поражения прибрежных целей. Она может преодолеть расстояние от 498 до 700 километров.

Второй вариант имеет большую дальность вариант, модель с увеличенной дальностью полета, может достигать Уханя, Циндао, Шанхая и Нанкина. Официально его дальность полета составляет от 1000 км до 1200.

Ракета Hsiung Sheng

Третий вариант находится в разработке — он будет иметь дальность полета до 5149 км.

Hsiung Sheng могут развивать скорость от до 100 км в час. Для наведения ракета использует систему INS/GPS и может двигаться на очень низкой высоте — примерно от 15 до 30 метров над землей — чтобы уклониться от радаров, и подниматься вверх непосредственно перед последним пикированием, чтобы захватить цели и избежать любых препятствий.

Целями этой системы будут командные пункты и бункеры, аэродром, логистические центры и склады снабжения.

Система противовоздушной обороны Tien Kung III

Система Tien Kung III предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз, включая китайские истребители, крылатые ракеты, противорадиационные ракеты и тактические баллистические ракеты малой дальности (SRMB).

TK III запускает вертикально ракету с 4 хвостовыми стабилизаторами для высокой вероятности поражения одним выстрелом. Ракета использует усовершенствованные керамические и угольные фильтры, а носовой обтекатель выдерживает температуры до 1832 градусов по Фаренгейту.

Дальность полета составляет от 45 километров до 199. Перехватчики, запускаемые TK III, могут развивать скорость до 7 Махов, или около 8574 км/ч, что почти вдвое превышает скорость американской системы ПВО Patriot PAC-3 и намного быстрее, чем почти любая потенциальная воздушная цель. TK III использует INS с информацией о цели, поступающей от пусковой установки, для полета на средней линии траектории, тогда как активное радиолокационное наведение с микроволновой головкой самонаведения в носу для высокоточной навигации инициируется на конечной фазе.

Система Tien Kung III

Тайваньские истребители могут использовать ракеты класса "воздух-воздух" Tien Chen II

Цель Tien Chen II, или TC-2, заключается в том, чтобы обеспечить тайваньским защитникам возможность поражения за пределами визуальной дальности (BVR) для противодействия китайским самолетам (в частности, китайским Chengdu J-20 "Mighty Dragon" и Shenyang J-16), беспилотникам и ракетам. Его активное радиолокационное наведение и поражение нескольких целей могут конкурировать с американской ракетой AIM 120 AMRAAM, хотя стоят дешевле.

TC-2 — это обтекаемая цилиндрическая ракета с импульсной радиолокационной головкой самонаведения и складными крыльями в некоторых вариантах. Она оснащена INS, каналом передачи данных на середине траектории и активным радиолокационным самонаведением для конечного наведения, что обеспечивает функцию "выстрелил и забыл". Базовая модель имеет дальность полета 37 миль, тогда как TC-2C (расширенной дальности) может преодолеть расстояние до 59 км от точки полета. Что касается скорости, базовая модель развивает скорость около 4900 км/ч, а TC-2C — около 7382 км/ч.

Тайваньские истребители

Противокорабельная крылатая ракета Hsiung Feng III

HF -3 — это сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета (ПКР) с возможностями борьбы с кораблями и наземными целями. Hsiung Feng III не является баллистической ракетой, поскольку она не движется по высотной баллистической траектории; вместо этого она совершает крейсерский полет на малых высотах благодаря интегрированному ракетному прямоточному двигателю (IRR), который использует комбинированный твердотопливный ускоритель с жидкостным прямоточным двигателем для обеспечения длительного сверхзвукового крейсерского полета.

HF-3 — это цилиндрическая ракета с четырьмя входными каналами и четырьмя обрезанными дельтаобразными управляющими поверхностями. Базовая модель HF-3 преодолевает расстояние от 120 до 199 километров и движется со скоростью от 3065 до 4292км/ч. Это маловысотная ракета, летящая низко над морем. Она может избегать радиолокационные станции с помощью конечных маневров.

Противокорабельная крылатая ракета Hsiung Feng III

HF-3 будет противодействовать кораблям ВМС КНР, включая авианосцы, эсминцы и десантные корабли, а также береговым оборонительным сооружениям или инфраструктуре на материковой части Китая.

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