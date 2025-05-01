Тайвань накопичує зброю для війни проти Китаю: названо 6 найбільш небезпечних засобів нападу (фото)

На тлі загрози нападу збоку Китаю Тайвань накопичує ракети, а державний виробник зброї оголосив, що за рік планує виготовити понад 1000 ракет.

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Про це пише National Interest.

Тайванський Національний інститут науки і технологій Чуншань (NCSIST) — державний виробник зброї у 2022 році отримав 7,4 мільярда доларів США на розробку власних ракет, які б допомогли в успішній обороні острова на випадок китайського вторгнення.

Тайвань одразу включився в роботу. Станом на кінець 2024 року NCSIST виробив понад 1000 ракет, і цього року планує продовжувати працювати в такому ж темпі. Підраховано, що рівень виробництва тайванських ракет у 2024 році на два роки випереджає графік, а завдяки підвищенню автоматизації виробничих ліній Тайваню, NCSIST розширився до 16 масових виробничих ліній для кількох важливих ракетних систем і безпілотників.

До них належать:

дрон-камікадзе Chien Hsiang ,

ракета класу "повітря-поверхня" Wan Chien,

ракета класу "поверхня-поверхня " Hsiung Sheng,

ракетна система ППО Tien Kung III,

ракета класу "повітря-повітря" Tien Chen II,

протикорабельна крилата ракета (ПКР) Hsiung Feng III .

Усі ці системи будуть ключовими для Тайваню у випадку війни з Китаєм.

Тайванський дрон-камікадзе Chien Hsiang для знищення радарів КНР

Система Chien Hsiang – це протирадіаційний баражуючий боєприпас. Вперше він був представлений у 2017 році на виставці аерокосмічних та оборонних технологій у Тайбеї. Він призначений для протидії радарам та системам протиповітряної оборони армії КНР. Безпілотник має дельтаподібне крило та нагадує ізраїльський барражуючий боєприпас "Гарпія". Баражуючий боєрипас працює на газовому двигуні і може долати відстань майже 1 тисячу кілометрів, уражати радіолокаційні станції вздовж південно-східного узбережжя Китаю або морські об'єкти та завдавати ударів дуже глибоко в материковій частині Китаю.

Безпілотник може зависати в повітрі до п'яти годин, що дозволяє йому патрулювати та чекати, поки цілі почнуть випромінювати радіолокаційні сигнали для наведення на ціль і може розвивати швидкість до 500 км на годину під час пікірування до цілі.

Тайванський дрон-камікадзе Chien Hsiang

Тайванська дозвукова ракета Wan Chien

Ракета Wan Chien — крилата ракета класу "повітря-поверхня". Її назва перекладається, як "Десять тисяч мечів". Ракета дозволяє завдавати ударів на велику відстань. Її почали розробляти у 2000 році під кодовою назвою "Проєкт Божа сокира". За ідею були взяті американські AGM-154 (JSOW) та британські та французькі ракети Storm Shadow, яку зараз використовує Україна у війні проти РФ. Дальність польоту Wan Chien понад 200 кілометрів. Також розробляється ще одна ракета Wan Chien II, яка може уразити цілі на відстані 400 кілометрів. Ці ракети рухаються з дозвуковою швидкістю до 0,8 Маха (980 км/год) і оснащені турбовентиляторним двигуном.

Для наведення Wan Chien використовує інерціальну навігаційну систему (INS) та систему глобального позиціонування (GPS) для навігації на середній лінії траєкторії. Касетні боєголовки ракети містять до 100 бомб, оснащених детонаторами уповільненої дії для проникнення в стійкі цілі.

Ракета призначена для придушення ворожих засобів ППО (SEAD) та високоточних ударів по ключових військових цілях — аеродромах, портах, ракетних та радіолокаційних об'єктах, і навіть по скупченню військ.

Ракета класу "поверхня-поверхня Hsiung Sheng

Ця крилата ракета великої дальності, що перекладається з тайванської як "Сміливий підйом", є варіантом тайванських ракет Hsiung Feng IIE (HF-2E) зі збільшеною дальністю польоту. Ракета великої дальності має циліндричний корпус, тупий ніс, задні висувні крила і нагадує американську ракету Tomahawk.

У Тайваню є 3 варіанти цієї системи. Базова HF-2E призначена для ураження прибережних цілей. Вона може подолати відстань від 498 до 700 кілометрів.

Другий варіант має більшу дальність варіант, модель із збільшеною дальністю польоту, може досягати Уханя, Циндао, Шанхаю та Нанкіна. Офіційно його дальність польоту становить від 1000 км до 1200.

Ракета Hsiung Sheng

Третій варіант перебуває в розробці — він матиме дальність польоту до 5149 км.

Hsiung Sheng можуть розвивати швидкість від до 100 км на годину. Для наведення ракета використовує систему INS/GPS і може рухатися на дуже низькій висоті — приблизно від 15 до 30 метрів над землею — щоб ухилитися від радарів, та підніматися вгору безпосередньо перед останнім пікіруванням, щоб захопити цілі та уникнути будь-яких перешкод.

Цілями цієї системи будуть командні пункти та бункери, аеродром, логістичні центри та склади постачання.

Система протиповітряної оборони Tien Kung III

Система Tien Kung III призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз, включаючи китайські винищувачі, крилаті ракети, протирадіаційні ракети та тактичні балістичні ракети малої дальності (SRMB).

TK III запускає вертикально ракету з 4 хвостовими стабілізаторами для високої ймовірності ураження одним пострілом. Ракета використовує вдосконалені керамічні та вугільні фільтри, а носовий обтічник витримує температури до 1832 градусів за Фаренгейтом.

Дальність польоту становить від 45 кілометрів до 199. Перехоплювачі, що запускаються TK III, можуть розвивати швидкість до 7 Махів, або близько 8574 км/год, що майже вдвічі перевищує швидкість американської системи ППО Patriot PAC-3 і набагато швидше, ніж майже будь-яка потенційна повітряна ціль. TK III використовує INS з інформацією про ціль, що надходить від пускової установки, для польоту на середній лінії траєкторії, тоді як активне радіолокаційне наведення з мікрохвильовою головкою самонаведення в носі для високоточної навігації ініціюється на кінцевій фазі.

Система Tien Kung III

Тайванські винищувачі можуть використовувати ракети класу "повітря-повітря" Tien Chen II

Мета Tien Chen II, або TC-2, полягає в тому, щоб забезпечити тайванським захисникам можливість ураження за межами візуальної дальності (BVR) для протидії китайським літакам (зокрема, китайським Chengdu J-20 "Mighty Dragon" та Shenyang J-16 ), безпілотникам та ракетам. Його активне радіолокаційне наведення та ураження кількох цілей можуть конкурувати з американською ракетою AIM 120 AMRAAM, хоча коштують дешевше.

TC-2 — це обтічна циліндрична ракета з імпульсною радіолокаційною головкою самонаведення та складними крилами в деяких варіантах. Вона оснащена INS, каналом передачі даних на середині траєкторії та активним радіолокаційним самонаведенням для кінцевого наведення, що забезпечує функцію "вистрілив і забув". Базова модель має дальність польоту 37 миль, тоді як TC-2C (розширеної дальності) може подолати відстань до 59 км від точки польоту. Що стосується швидкості, базова модель розвиває швидкість близько 4900 км/год, а TC-2C — близько 7382 км/год.

Тайванські винищувачі

Протикорабельна крилата ракета Hsiung Feng III

HF -3 — це надзвукова протикорабельна крилата ракета (ПКР) з можливостями боротьби з кораблями та наземними цілями. Hsiung Feng III не є балістичною ракетою, оскільки вона не рухається за висотною балістичною траєкторією; натомість вона здійснює крейсерський політ на малих висотах завдяки інтегрованому ракетному прямоточному двигуну (IRR), який використовує комбінований твердопаливний прискорювач із рідинним прямоточним двигуном для забезпечення тривалого надзвукового крейсерського польоту.

HF-3 — це циліндрична ракета з чотирма вхідними каналами та чотирма обрізаними дельтаподібними керуючими поверхнями. Базова модель HF-3 долає відстань від 120 до 199 кілометрів і рухається зі швидкістю від 3065 до 4292км/год. Це маловисотна ракета, що летить низько над морем. Вона може уникати радіолокаційні станції за допомогою кінцевих маневрів.

Протикорабельна крилата ракета Hsiung Feng III

HF-3 протидіятиме кораблям ВМС КНР, включаючи авіаносці, есмінці та десантні кораблі, а також береговим оборонним спорудам або інфраструктурі на материковій частині Китаю.

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