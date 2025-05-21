Зухвала акція: армія Китаю висадила десант із моря на островах за 30 км від Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела масштабні навчання з висадки десанту з моря на південному узбережжі провінції Фуцзянь — у безпосередній близькості від контрольованих Тайванем островів Цзіньмень.

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Про це 21 травня повідомило видання South China Morning Post із посиланням на офіційні джерела.

У маневрах брала участь 73-тя армійська група сухопутних військ НВАК, розквартирована в місті Сяминь, за 30 км від зони контролю Збройних сил Тайваню. Підрозділи відпрацьовували дії прибережного штурму: рух уздовж узбережжя, подолання та обхід загороджень, висадку на берег із моря.

Основною ударною технікою стали амфібійні бойові машини піхоти ZBD-2000. Ці машини здатні розвивати швидкість до 40 км/год на воді та перевозити важке обладнання, включно з посиленим десантом. Навчання проходило на спеціально підготовлених ділянках з імітацією берегової лінії, що відповідає стандартній схемі підготовки до потенційної десантної операції.

Відпрацювання подібних сценаріїв відбувається на тлі загострення відносин між Пекіном і Тайбеєм. Примітно, що десантна репетиція збіглася з першою річницею вступу на посаду президента Китайської Республіки Лая Цінде. У своїй святковій промові він підтвердив курс на зміцнення оборони Тайваню і збереження де-факто незалежності.

Архіпелаг Цзіньмень Фото: Відкриті джерела

На навчання також відреагували військовослужбовці Тайваню. У коментарі для SCMP один із них заявив, що готові до оборони в будь-який момент.

"Ми готові до війни в будь-яку секунду", — заявив солдат на ім'я Цянь Бо.

"Наша підготовка стала більш практичною... Ми віримо, що коли настане день, у нас не виникне проблем із тим, щоб негайно відреагувати, битися і перемагати", — стверджує інший військовослужбовець.

Архіпелаг Цзіньмень: форпост Тайваню

Цзіньмень — це архіпелаг і однойменний великий острів, розташований буквально біля самих берегів материкового Китаю, але залишається під контролем Тайваню. Він залишається одним із ключових опорних пунктів оборони Тайваню на випадок можливої військової операції з боку КНР.

Фортифікації на острові Цзіньмень Фото: topwar.ru

Загалом острови відіграють роль найпотужнішого укріпленого району. Попри відкриття деяких військових об'єктів для туристів, усі вони продовжують залишатися діючими. Особливе враження справляють підземні споруди, вирубані в скельних масивах: укриття, тунелі та арсенали глибоко під землею, здатні витримати артилерійські обстріли й десантні атаки.

Раніше повідомлялося, що на тлі загрози нападу з боку Китаю Тайвань накопичує ракетне озброєння, а державний виробник зброї оголосив, що за рік планує виготовити понад 1000 ракет.