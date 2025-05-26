Китай вдосконалив власну армію: загроза нападу на Тайвань зросла, — FT

Загроза китайського вторгнення на Тайвань зросла: Пекін досяг такого рівня військової потужності, що може розпочати бойові дії у найкоротші терміни.

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Про це пише Financial Times.

За даними тайванських чиновників, підрозділи ВПС і ракетні сили вже досягли рівня, що дозволяє оперативно перейти до бойових дій. Видання також посилається на американську розвідку, яка вказує, що ще у 2019 році голова КНР Сі Цзіньпін доручив армії підготуватися до потенційної операції проти Тайваню до 2027 року.

Інші тайванські військові чиновники повідомили, що нинішні дії китайської армії свідчать про цілеспрямовану підготовку до потенційної операції проти Тайваню. Зокрема, мова йде про постійні тренування десантних підрозділів поблизу ймовірних портів відправлення, готовність армійської авіації до перекидання військ на острів, а також розгортання новітньої ракетної системи, здатної завдати удару по будь-якій точці тайванської території.

Як повідомив Financial Times представник Міністерства оборони США, неподалік від узбережжя Тайваню постійно перебуває близько десяти китайських військових кораблів. Така присутність, за його словами, дає Пекіну змогу розпочати морську блокаду острова буквально за кілька годин.

Нагадаємо, 21 травня народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела масштабні навчання з висадки десанту з моря на південному узбережжі провінції Фуцзянь — у безпосередній близькості від контрольованих Тайванем островів Цзіньмень.

Раніше повідомлялося, що на тлі загрози нападу з боку Китаю Тайвань накопичує ракетне озброєння, а державний виробник зброї оголосив, що за рік планує виготовити понад 1000 ракет.