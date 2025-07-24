Бої на кордоні з Камбоджею: у Таїланді евакуюють десятки тисяч мирних жителів (фото)

Бойові дії, що спалахнули на кордоні Таїланду і Камбоджі, змушують мирних жителів залишати будинки. Близько 40 000 осіб виїхали в надії врятуватися від обстрілів.

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Таїланд повністю закрив кордон із Камбоджею через початок бойових дій у спірній зоні провінції Оддар-Меанчей. Влада Таїланду евакуювала близько 40 000 мирних жителів із 86 сіл поблизу кордону, повідомила газета Independent.

Жителі Таїланду рятуються від обстрілів

Кордон Таїланду і Камбоджі має протяжність 817 кілометрів. Його закрили після хвилі авіаударів і артилерійських обстрілів, унаслідок яких у кількох провінціях Таїланду загинули щонайменше 11 мирних жителів і десятки дістали поранення.

Жителі Таїланду, включно з дітьми та літніми людьми, ховалися від обстрілів у бетонних сховищах, укріплених мішками з піском і автомобільними покришками в прикордонній провінції Сурін.

Кордон Таїланду і Камбоджі становить 817 кілометрів

Початок боїв між Таїландом і Камбоджею

Вранці 24 червня Камбоджа обстріляла територію Таїланду ствольною і реактивною артилерією. Обидві сторони звинувачують одна одну в розв'язанні агресії.

Винищувач тайської армії F-16 уже завдав перших ударів по цілях у Камбоджі після того, як напруженість через прикордонну суперечку переросла в бойові дії.

Із шести винищувачів F-16, які Таїланд був готовий розгорнути вздовж спірного кордону, один із них відкрив вогонь по Камбоджі і знищив військовий об'єкт

У Камбоджі заявили, що F-16 літаки скинули дві бомби на дорогу, і рішуче засудили "нерозважливу і жорстоку військову агресію" Таїланду проти суверенітету і територіальної цілісності Камбоджі.

Нагадаємо, Росія хоче витратити понад 1,1 трильйона доларів на модернізацію армії до 2036 року. Аналітики вбачають у цьому бажанні швидкий напад на країни НАТО.

Фокус також писав, як російські війська намагаються окупувати Покровськ. Місто можуть обійти з північного сходу і півночі.