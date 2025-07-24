Бои на границе с Камбоджей: в Таиланде эвакуируют десятки тысяч мирных жителей (фото)
Вспыхнувшие на границе Таиланда и Камбоджи боевые действия заставляют мирных жителей покидать дома. Около 40 000 человек выехали в надежде спастись от обстрелов.
Таиланд полностью закрыл границу с Камбоджей из-за начала боевых действий в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей. Власти Таиланда эвакуировали около 40 000 мирных жителей из 86 деревень вблизи границы, сообщила газета Independent.
Граница Таиланда и Камбоджи имеет протяженность 817 километров. Ее закрыли после волны авиаударов и артиллерийских обстрелов, в результате которых в нескольких провинциях Таиланда погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и десятки получили ранения.
Жители Таиланда, включая детей и пожилых людей, прятались от обстрелов в бетонных убежищах, укрепленных мешками с песком и автомобильными покрышками в приграничной провинции Сурин.
Начало боев между Таиландом и Камбоджей
Утром 24 июня Камбоджа обстреляла территорию Таиланда ствольной и реактивной артиллерией. Обе стороны винят друг друга в развязывании агрессии.
Истребитель тайской армии F-16 уже нанес первые удары по целям в Камбодже после того как напряженность из-за пограничного спора переросла в боевые действия.
Из шести истребителей F-16, которые Таиланд был готов развернуть вдоль спорной границы, один из них открыл огонь по Камбодже и уничтожил военный объект
В Камбодже заявили, что F-16 самолеты сбросили две бомбы на дорогу и решительно осудили "безрассудную и жестокую военную агрессию" Таиланда против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи.
Напомним, Россия хочет потратить более 1,1 триллиона долларов на модернизацию армии до 2036 года. Аналитики видят в этом желании скорое нападение на страны НАТО.
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