Бои на границе с Камбоджей: в Таиланде эвакуируют десятки тысяч мирных жителей (фото)

Вспыхнувшие на границе Таиланда и Камбоджи боевые действия заставляют мирных жителей покидать дома. Около 40 000 человек выехали в надежде спастись от обстрелов.

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Таиланд полностью закрыл границу с Камбоджей из-за начала боевых действий в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей. Власти Таиланда эвакуировали около 40 000 мирных жителей из 86 деревень вблизи границы, сообщила газета Independent.

Жители Таиланда спасаются от обстрелов

Граница Таиланда и Камбоджи имеет протяженность 817 километров. Ее закрыли после волны авиаударов и артиллерийских обстрелов, в результате которых в нескольких провинциях Таиланда погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и десятки получили ранения.

Жители Таиланда, включая детей и пожилых людей, прятались от обстрелов в бетонных убежищах, укрепленных мешками с песком и автомобильными покрышками в приграничной провинции Сурин.

Граница Таиланда и Камбоджи составляет 817 километров

Начало боев между Таиландом и Камбоджей

Утром 24 июня Камбоджа обстреляла территорию Таиланда ствольной и реактивной артиллерией. Обе стороны винят друг друга в развязывании агрессии.

Истребитель тайской армии F-16 уже нанес первые удары по целям в Камбодже после того как напряженность из-за пограничного спора переросла в боевые действия.

Из шести истребителей F-16, которые Таиланд был готов развернуть вдоль спорной границы, один из них открыл огонь по Камбодже и уничтожил военный объект

В Камбодже заявили, что F-16 самолеты сбросили две бомбы на дорогу и решительно осудили "безрассудную и жестокую военную агрессию" Таиланда против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи.

Напомним, Россия хочет потратить более 1,1 триллиона долларов на модернизацию армии до 2036 года. Аналитики видят в этом желании скорое нападение на страны НАТО.

Фокус также писал, как российские войска пробуют оккупировать Покровск. Город могут обойти с северо-востока и севера.