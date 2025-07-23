В РФ планируют потратить $1,1 триллиона на перевооружение: в ISW раскрыли, что готовит Путин

Россия имеет амбициозные планы по перевооружению, которые свидетельствуют о подготовке к возможному будущему конфликту с НАТО. Кремль рассчитывает потратить более 1,1 триллиона долларов на модернизацию своих военных сил до 2036 года, одновременно мобилизуя экономику и общество.

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Так, в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) цитируется начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, который 22 июля заявил, что Россия планирует тратить примерно по 110 миллиардов долларов ежегодно на перевооружение в течение следующего десятилетия. По его словам, Кремль активно готовится к широкомасштабной войне, восстанавливая Московский и Ленинградский военные округа и формируя новые дивизии на базе действующих воинских частей.

Аналитики ISW отмечают, что восстановление этих военных округов и расширение Вооруженных сил России является частью масштабной подготовки к возможной обычной войне против НАТО. В то же время президент России Владимир Путин объявил, что военный бюджет на 2025 год будет составлять около 13,5 триллиона рублей (примерно 172 миллиарда долларов), с планами постепенного сокращения оборонных расходов после 2026 года. Однако точная структура и распределение этих средств остаются неизвестными из-за закрытости российского бюджета.

Эксперты предполагают, что Кремль может вести отдельный бюджет на перевооружение, который отличается от ежегодного военного финансирования, особенно в контексте войны в Украине.

"Остается непонятным, как именно Россия будет тратить и распределять этот заявленный фонд перевооружения, и Кремль может рассматривать перевооружение как отдельную статью бюджета, отделенную от ежегодного военного бюджета на войну в Украине", — говорится в отчете.

Чем грозит миру новая стратегия Кремля?

На днях глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Москва хочет разрушить существующий порядок безопасности и экономический порядок.

Также он отметил, что Россия наращивает влияние в Африке через частные военные компании "Вагнер" и "африканский корпус", поддерживает авторитарные режимы и террористов в мире. Она проводит гибридные операции в информационной, кибернетической и политической сферах, вмешивается в демократические процессы через контролируемые СМИ и лидеров мнений. По мнению Кирилла Буданова Москва стремится установить мировой порядок, где несколько крупных государств, возглавляемых Россией, владеют ресурсами и принимают решения без прозрачности и демократии.

Ранее Фокус писал, что у Европы и США осталось всего 18 месяцев на подготовку к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией, поскольку в 2027 году вероятны серьезные военные провокации.