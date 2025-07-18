У Европы и США осталось всего 18 месяцев на подготовку к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией. В 2027 году вероятны серьезные военные провокации.

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Если глава КНР Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он скоординирует свои действия с президентом России Владимиром Путиным. Это создаст возможность глобального конфликта, рассказал немецкому таблоиду Bild генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе.

"Надвигается двойной удар Китая и России, а 2027 год потенциально может стать годом кризиса. Оба события могут произойти одновременно", — заявил генерал.

Нынешняя ситуация оставляет союзникам мало времени на подготовку. "Нам понадобится каждая единица техники, каждое оборудование и все боеприпасы, которые мы сможем получить, чтобы быть готовыми", — сказал Гринкевич.

По данным Bild, опасения неминуемого нападения ВС РФ на небольшое государство НАТО распространены в правительственных кругах Германии.

Москва внимательно следит за тем, что Германия и другие европейские страны не готовятся серьезно к обороне до 2029 года. Даже члены правительства ожидают российской военной провокации уже в 2027 году.

Напомним, в Китае хотят пригласить президента США Дональда Трампа в Пекин на трехсторонний саммит с КНР и РФ. Путин согласился участвовать в мероприятиях 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также считает, что Россия и Китай могут вместе напасть на Запад.