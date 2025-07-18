У Європи і США залишилося всього 18 місяців на підготовку до глобального військового конфлікту з Китаєм і Росією. У 2027 році ймовірні серйозні військові провокації.

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Якщо глава КНР Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він скоординує свої дії з президентом Росії Володимиром Путіним. Це створить можливість глобального конфлікту, розповів німецькому таблоїду Bild генерал-лейтенант ВПС США Алексус Грінкевич, який очолює Об'єднані збройні сили НАТО в Європі.

"Насувається подвійний удар Китаю і Росії, а 2027 рік потенційно може стати роком кризи. Обидві події можуть відбутися одночасно", — заявив генерал.

Нинішня ситуація залишає союзникам мало часу на підготовку. "Нам знадобиться кожна одиниця техніки, кожне обладнання і всі боєприпаси, які ми зможемо отримати, щоб бути готовими", — сказав Гринкевич.

За даними Bild, побоювання неминучого нападу ЗС РФ на невелику державу НАТО поширені в урядових колах Німеччини.

Москва уважно стежить за тим, що Німеччина та інші європейські країни не готуються серйозно до оборони до 2029 року. Навіть члени уряду очікують на російську військову провокацію вже у 2027 році.

Нагадаємо, у Китаї хочуть запросити президента США Дональда Трампа до Пекіна на тристоронній саміт із КНР і РФ. Путін погодився брати участь у заходах 3 вересня на площі Тяньаньмень.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також вважає, що Росія і Китай можуть разом напасти на Захід.