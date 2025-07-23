У РФ планують витратити $1,1 трильйона на переозброєння: в ISW розкрили, що готує Путін

Росія має амбітні плани щодо переозброєння, які свідчать про підготовку до можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Кремль розраховує витратити понад 1,1 трильйона доларів на модернізацію своїх військових сил до 2036 року, одночасно мобілізуючи економіку та суспільство.

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Так, у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) цитується начальник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов, який 22 липня заявив, що Росія планує витрачати приблизно по 110 мільярдів доларів щороку на переозброєння протягом наступного десятиліття. За його словами, Кремль активно готується до широкомасштабної війни, відновлюючи Московський та Ленінградський військові округи та формуючи нові дивізії на базі чинних військових частин.

Аналітики ISW відзначають, що відновлення цих військових округів та розширення Збройних сил Росії є частиною масштабної підготовки до можливої звичайної війни проти НАТО. Водночас президент Росії Володимир Путін оголосив, що військовий бюджет на 2025 рік складатиме близько 13,5 трильйона рублів (приблизно 172 мільярди доларів), з планами поступового скорочення оборонних витрат після 2026 року. Проте точна структура та розподіл цих коштів залишаються невідомими через закритість російського бюджету.

Експерти припускають, що Кремль може вести окремий бюджет на переозброєння, який відрізняється від щорічного військового фінансування, особливо у контексті війни в Україні.

"Залишається незрозумілим, як саме Росія витрачатиме та розподілятиме цей заявлений фонд переозброєння, і Кремль може розглядати переозброєння як окрему статтю бюджету, відокремлену від щорічного військового бюджету на війну в Україні", — йдеться у звіті.

Чим загрожує світу нова стратегія Кремля?

Днями голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Москва хоче зруйнувати існуючий безпековий та економічний порядок.

Також він зазначив, що Росія нарощує вплив в Африці через приватні військові компанії "Вагнер" та "африканський корпус", підтримує авторитарні режими та терористів у світі. Вона проводить гібридні операції в інформаційній, кібернетичній та політичній сферах, втручається у демократичні процеси через контрольовані ЗМІ та лідерів думок. На думку Кирила Буданова Москва прагне встановити світовий порядок, де кілька великих держав, очолюваних Росією, володіють ресурсами та приймають рішення без прозорості та демократії.

Раніше Фокус писав, що у Європи та США залишилося всього 18 місяців на підготовку до глобального військового конфлікту з Китаєм і Росією, оскільки у 2027 році ймовірні серйозні військові провокації.