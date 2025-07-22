ВС РФ проникают группами в Покровск и обходят фланги, — боец (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются оккупировать Покровск, подходя со стороны Родинского — города, расположенного севернее рядом с закрытой шахтой "Родинская №2". Россияне закрепились в зеленой зоне неподалеку от шахты, давят на населенные пункты неподалеку, и есть угроза, что город обойдут с северо-востока и севера.

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Российские подразделения активно действуют на Мирноградском направлении к востоку от Покровска, написал в Telegram-канале боец ВСУ с позывным "Мучной". По его словам, на данном отрезке фронта наблюдается "напряженная ситуация". "Мучной" предупредил, что есть угроза "охвата Родинского" и для Сил обороны особенно важно удержать угольную шахту, поскольку ВС РФ тогда смогут угрожать окрестностям Мирнограда.

Информация о ситуации под Покровском появилась в канале бойца утром и днем 22 июля. "Мучной" рассказал о боях вокруг Родинского под селами Шахово, Суворово, Никаноровка, и о столкновениях с российскими подразделениями, которые проникли в лесопосадки рядом с шахтой. По его словам, украинские военные фиксируют ДРГ, которые действуют в промышленной зоне, но пока держатся вдали от линии обороны. Если россияне охватят Родинское, то возникнет угроза для Мирнограда, который страдает от наступления РФ с востока и давления на Новоэкономическое, отметил боец.

"Шахта — важный опорный пункт и высота перед входом в Родинское. Если враг ее возьмет — откроется направление на западную окраину Мирнограда", — написал "Мучной".

В заметке есть данные о тактике РФ на Мирноградском направлении. По словам бойца, россияне бросают вперед ДРГ, ведут маневренную борьбу, проводят артиллерийские обстрелы, готовясь к наступлению.

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Отдельное сообщение посвящено боям под Покровском. Указывается, что враг подошел вплотную к окраинам в районе сел Первого Мая и Гнатовки. Таким образом создается угроза охвата города с юга и юго-восточного фланга, написал боец. Военный подчеркнул, что ВС РФ намеренно растянули линию фронта и заставили ВСУ распылить имеющиеся силы. Чтобы удержать ситуацию, защитникам "нужно срочное подкрепление", говорится в заметке.

"У противника уже наготовлен план, как зайти в пригород Покровска не напрямую, а обходными маршрутами через Зверево — Песчаное — Лисовку, чтобы охватить город с юга и юго-востока", — подытожил "Мучной".

Наступление РФ — ситуация под Покровском по оценкам "Мучного" 22 июля Фото: Скриншот Наступление РФ — ситуация под Родинским по оценкам "Мучного" 22 июля Фото: Скриншот

Покровское направление — данные аналитиков и Генштаба

На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать населенные пункты, упомянутые "Мучным". Видим, что они полукругом охватывают Покровск. Согласно данным аналитиков, бои проходят в 1-2 км к востоку от Родинского и пока не видно, чтобы была угроза "охвата". Расстояние между флангами на северо-востоке и юго-западе вокруг Покровска — около 18-20 км, а ориентировочная длина линии боев — около 40 км.

Наступление РФ — ситуация рядом с Покровском по состоянию на 22 июля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился на Facebook в 16 ч 22 июля, не говорится об угрозе потери Родинского и Покровска. Командование сообщило, что больше всего атак россиян зафиксировали на Покровском направлении — 40. В отчете также называют 12 населенных пунктов, возле которых шли бои за прошедшие сутки.

Отметим, 22 июля аналитики проекта DeepState рассказали о наступлении РФ на Покровск, во время которого россияне бросают вперед диверсантов. Аналитики отметили, что ДРГ РФ устраивают засады на бойцов ВСУ. При этом диверсанты проникли в момент, когда у подразделений Сил обороны "закончилась пехота".

Напоминаем, Фокус собрал информация о боях под Покровском и пообщался с военным аналитиком Антоном Земляным, который объяснил, какие могут быть последствия новой российской тактики.