ЗС РФ проникають групами у Покровськ та обходять фланги, — боєць (карта)

Збройні сили Російської Федерації намагаються окупувати Покровськ, підходячи з боку Родинського — міста, розташованого північніше поруч з закритою шахтою "Родинська №2". Росіяни закріпились у зеленій зоні неподалік від шахти, тиснуть на населені пункти неподалік, і є загроза, що місто обійдуть з північного сходу та півночі.

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Російські підрозділи активно діють на Мирноградському напрямку на схід від Покровська, написав у Telegram-каналі боєць ЗСУ з позивним "Мучной". З його слів, на даному відтинку фронту спостерігається "напружена ситуація". "Мучной" попередив, що є загроза "охоплення Родинського" і для Сил оборони особливо важливо втримати вугільну шахту, оскільки ЗС РФ тоді зможуть загрожувати околицям Мирнограда.

Інформація про ситуацію під Покровськом з'явилась у каналі бійця зранку та вдень 22 липня. "Мучной" розповів про бої навколо Родинського під селами Шахове, Суворове, Никанорівку, та про сутички з російськими підрозділами, які проникли у лісопосадки поруч з шахтою. З його слів, українські військові фіксують ДРГ, які діють у промислові зоні, але поки тримаються на віддалі від лінії оборони. Якщо росіяни охоплять Родинське, то виникне загроза для Мирнограда, який потерпає від наступу РФ зі сходу і тиску на Новоекономічне, зауважив боєць.

"Шахта — важливий опорний пункт і висота перед входом у Родинське. Якщо ворог її візьме — відкриється напрямок на західну околицю Мирнограда", — написав "Мучной".

У дописі є дані про тактику РФ на Мирноградському напрямку. Зі слів бійця, росіяни кидають вперед ДРГ, ведуть маневрену боротьбу, проводять артилерійські обстріли, готуючись до наступу.

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Окремий допис присвячений боям під Покровськом. Вказується, що ворог підійшов притул до околиць у районі сіл Першого Травня та Гнатівки. Таким чином створюється загроза охоплення міста з півдня та південно-східного флангу, написав боєць. Військовий наголосив, що ЗС РФ навмисно розтягнули лінію фронту і примусили ЗСУ розпорошити наявні сили. Щоб втримати ситуацію, оборонцям "потрібне термінове підкріплення", ідеться у дописі.

"У противника вже наготовлений план, як зайти до передмість Покровська не напряму, а обхідними маршрутами через Звірове — Піщане — Лисівку, щоб охопити місто з півдня і південного сходу", — підсумував "Мучной".

Наступ РФ - ситуація під Покровськом за оцінками "Мучного" 22 липня Фото: Скриншот Наступ РФ - ситуація під Родинським за оцінками "Мучного" 22 липня Фото: Скриншот

Покровський напрямок — дані аналітиків та Генштабу

На карті бойових дій проєкт DeepState можна відшукати населені пункти, згадані "Мучним". Бачимо, що вони півколом охоплюють Покровськ. Згідно з даними аналітиків, бої проходять за 1-2 км на схід від Родинського і поки не видно, щоб була загроза "охоплення". Відстань між флангами на північному сході та південному заході навколо Покровська — близько 18-20 км, а орієнтовна довжина лінії боїв — близько 40 км.

Наступ РФ - ситуація поруч з Покровськом старном на 22 липня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився на Facebook о 16 год 22 липня, не ідеться про загрозу втрати Родинського та Покровська. Командування повідомило, що найбільше атак росіян зафіксували на Покровському напрямку — 40. У звіті також називають 12 населених пунктів, біля яких точились бої протягом минулої доби.

Зазначимо, 22 липня аналітики проєкту DeepState розповіли про наступ РФ на Покровськ, під час якого росіяни кидають вперед диверсантів. Аналітики зауважили, що ДРГ РФ влаштовують засідки на бійців ЗСУ. При цьому диверсанти проникнули у момент, коли у підрозділів Сил оборони "закінчилась піхота".

Нагадуємо, Фокус зібрав інформація про бої під Покровськом та поспілкувався з військовим аналітиком Антоном Земляним, який пояснив, які можуть бути наслідки нової російської тактики.