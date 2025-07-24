Локалізація "Армати": Росія має намір продати Індії напрацювання щодо танка Т-14

Російський "Уралвагонзавод" висловив готовність продати Індії локалізовану версію танка Т-14 "Армата", яку можна виробляти на індійських підприємствах за участю місцевих фахівців. У цій версії танк може лягти в основу перспективного проєкту NGMBT (Next Generation Main Battle Tank), розробкою якого займається Центр бойових машин CVRDE.

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Як повідомляє польський портал ZBiAM з посиланням на індійські джерела, йдеться не про базовий Т-14, а про модифікований варіант, з використанням іноземних технологій і комплектуючих.

Зокрема, розглядаються можливості встановлення індійського дизельного двигуна DATRAN-1500HP потужністю 1500 кінських сил. І це з урахуванням того, що в межах навіть локалізованого складання Т-90С (Bhishma) в Індії "Уралвагонзавод" досі постачає до 83% всіх комплектуючих, що ставить під сумнів реальну незалежність індійської версії Т-14.

Танк Т-90 Bhishma Фото: topwar.ru

Однак експерти вважають, що за цією пропозицією може ховатися прагнення Росії перекласти на партнерів вирішення хронічних технічних проблем "Армати".

Зазначимо, що однією з таких проблем залишається надійна силова установка танка, про що неодноразово говорилося в експертних колах. Ба більше, російська сторона раніше прямо заявляла, що має у своєму розпорядженні близько 20 танків Т-14 "Армата", які так і не пройшли державні випробування і не були прийняті на озброєння.

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Таким чином пропозиція про спільну розробку NGMBT з використанням напрацювань щодо Т-14 може свідчити про те, що російська сторона шукає шляхи збереження проєкту "Армата" та водночас сподівається на технологічну участь Індії для усунення слабких місць, передусім у частині двигуна та електроніки.

Нагадаємо, влітку 2024 року в Росії завершили випробування нової версії танка Т-14 "Армата". Одним із найбільш значущих оновлень нової версії ОБТ є встановлення 152-мм гладкоствольної гармати 2А83-1А, що є нехарактерним для російської школи танкобудування.