Локализация "Арматы": Россия намерена продать Индии наработки по танку Т-14

Российский «Уралвагонзавод» выразил готовность продать Индии локализованную версию танка Т-14 «Армата», которая может производиться на индийских предприятиях при участии местных специалистов. В данной версии танк может лечь в основу перспективного проекта NGMBT (Next Generation Main Battle Tank), разработкой которого занимается Центр боевых машин CVRDE.

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Как сообщает польский портал ZBiAM со ссылкой на индийские источники, речь идет не о базовом Т-14, а о модифицированном варианте, с использованием иностранных технологий и комплектующих.

В частности, рассматриваются возможности установки индийского дизельного двигателя DATRAN-1500HP мощностью 1500 лошадиных сил. И этом с учетом того, что в рамках даже локализованной сборки Т-90С (Bhishma) в Индии «Уралвагонзавод» до сих пор поставляет до 83% всех комплектующих, что ставит под сомнение реальную независимость индийской версии Т-14.

Однако эксперты считают, что за этим предложением может скрываться стремление России переложить на партнеров решение хронических технических проблем «Арматы».

Отметим, что одной из таких проблем остается надежная силовая установка танка, о чем неоднократно говорилось в экспертных кругах. Более того российская сторона ранее прямо заявляла, что располагает около 20 танками Т-14 "Армата", которые так и не прошли государственные испытания и не были приняты на вооружение.

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Таким образом предложение о совместной разработке NGMBT с использованием наработок по Т-14 может свидетельствовать о том, что российская сторона ищет пути сохранения проекта «Армата» и одновременно надеется на технологическое участие Индии для устранения слабых мест, прежде всего в части двигателя и электроники.

Напомним, летом 2024 в России завершили испытания новой версии танка Т-14 "Армата". Одним из самых значимых обновлений новой версии ОБТ является установка 152-мм гладкоствольной пушки 2А83-1А, что является нехарактерным для российской школы танкостроения.