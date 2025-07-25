Українські безпілотники зупинили 20 потягів на півдні Росії: деталі

У Ростовській області після атаки БПЛА на станції Піщанокопська пошкодилася контактна мережа 10 потягів затримано на строк до 5 годин.

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В ніч проти 25 липня через атаку українських безпілотників було зупинено рух потягів на півдні Росії. Про це повідомляє російське видання Astra.

"Понад 20 поїздів затримано на півдні Росії після атаки БПЛА", — пише видання.

У Ростовській області після атаки БПЛА на станції Піщанокопська пошкодилася контактна мережа 10 потягів затримано на строк до 5 годин.

Також у Краснодарському краї після падіння уламків пошкоджено роботу контактної мережі на станції Тимашевська. Там затримуються 12 поїздів.

Один пасажир поїзда Москва – Новоросійськ постраждав від уламків розбитого вікна у вагоні.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що БпЛА атакували у Новошахтинську, Зернограді, Кам'янсько-Шахтинському, М'ясниківському, Піщанокопському, Родіоново-Несвітайському, Жовтневому сільському та Красносулинському районах.

"Вибухом пошкоджено будівлю на залізничній станції у Піщанокопському, також була пошкоджена контактна мережа", — написав глава області Юрій Слюсар.

Також внаслідок події у приватних житлових будинках хутора Свєтлий та села Піщанокопське було вибито шибки.

Очевидці спостерігали у нічному небі прольоти безпілотних літальних апаратів літакового типу на низькій висоті.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що протягом ночі 25 липня, нібито збили 105 безпілотників. Зокрема 23 над територією Ростовської області та 9 над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 травня в Росі під атаку потрапив Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, де виробляють хімічну сировину для вибухівки і Котовський пороховий завод у Тамбовській області.