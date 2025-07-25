Зняли на "Мосфільмі": DeepState викрив пропагандистський ролик про захід ЗС РФ у Покровськ

Російська пропаганда публікує постановочні кадри з Покровська, де невеликі групи бійців ЗС РФ нібито "звільняють жителів Донбасу". За даними DeepState, інформація про присутність у місті передових груп противника не відповідає дійсності.

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Російські Telegram-канали почали публікувати постановочні відеозаписи з Покровська, зняті з екшн-камер, що нагадує прогулянку житловими кварталами. Аналітики зазначають, що в кадрі майже немає слідів боїв, будинки виглядають цілими, а учасники відео поводяться розслаблено і звертаються до "мирних жителів".

Крім того, деякі аналітики поширюють картографічні дані, де передові групи росіян нібито вже за залізницею. Однак ці відеоролики не відображають реальної оперативної обстановки, підкреслили в DeepState.

Активні бойові дії справді тривали в районах парку і мікрорайону "Троянда" та в парку "Ювілейний". Українські сили оборони проводили зачистку території від диверсійно-розвідувальних груп противника — ті окупанти, що вижили, поспіхом кидали військову форму і переодягалися в цивільне, але це їм не допомогло, оскільки сектор перебуває під постійним наглядом.

Місця зачистки російських ДРГ у Покровську Фото: deepstatemap.live

Таким чином поява "впевненого" просування російських військ у відеоматеріалах — не більше ніж елемент пропагандистської кампанії. На ділі будь-які спроби пересування диверсантів містом швидко припиняються завдяки роботі FPV-дронів і високому рівню контролю з боку українських захисників.

"Саме тому відео створює зараз "Мосфільм", тому що так ходити гуляти серед білого дня і виголошувати промови перед місцевими жителями — швидко закінчилося б прильотом fpv-дрона", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, український військовий із позивним "Мучний" розповів про продовження наступу Збройних сил РФ під Покровськом. За його словами, на одній ділянці Сили оборони укріпили позиції, проте на іншій є загроза прориву і штурму міста.

Також боєць зазначив, що лінія фронту на Покровському напрямку перебуває в нестабільному стані, але контроль частково Сили оборони контроль зберігають.