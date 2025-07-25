Сняли на "Мосфильме": DeepState разоблачил пропагандистский ролик о заходе ВС РФ в Покровск

Российская пропаганда публикует постановочные кадры из Покровска, где небольшие группы бойцов ВС РФ якобы «освобождают жителей Донбасса». По данным DeepState, информация о присутствии в городе передовых групп противника не соответствует действительности.

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Российские Telegram-каналы начали публиковать постановочные видеозаписи из Покровска, снятые с экшн-камер, что напоминает прогулку по жилым кварталам. Аналитики отмечают, что в кадре почти нет следов боев, дома выглядят целыми, а участники видео ведут себя расслабленно и обращаются к "мирным жителям".

Кроме того, некоторые аналитики распространяют картографические данные, где передовые группы россиян якобы уже за железной. Однако данные видеоролики не отражают реальной оперативной обстановки, подчеркнули в DeepState.

Активные боевые действия действительно шли в районах парка и микрорайона "Троянда" и в парке "Юбилейный". Украинские силы обороны проводили зачистку территории от диверсионно-разведывательных групп противника — выжившие оккупанты в спешке бросали военную форму и переодевались в гражданку, но это им не помогло, поскольку сектор находится под постоянным наблюдением.

Места зачистки российских ДРГ в Покровске Фото: deepstatemap.live

Таким образом появление "уверенного" продвижения российских войск в видеоматериалах — не более чем элемент пропагандистской кампании. На деле любые попытки передвижения диверсантов по городу быстро пресекаются благодаря работе FPV-дронов и высокому уровню контроля со стороны украинских защитников.

"Именно поэтому видео создает сейчас "Мосфильм", потому что так ходить гулять среди бела дня и произносить речи перед местными жителями — быстро закончилось бы прилетом fpv-дрона", — подчеркнули аналитики.

Напомним, украинский военный с позывным "Мучной" рассказал о продолжении наступления Вооруженных сил РФ под Покровском. По его словам, на одном участке Силы обороны укрепили позиции, однако на другом есть угроза прорыва и штурма города.

Также боец отметил, что линия фронта на Покровском направлении находится в нестабильном состоянии, но контроль частично Силы обороны контроль сохраняют.