СБУ затримала в Полтаві психологиню, яка на сеансах просувала дружбу з РФ (фото)

60-річна переселенка з Донбасу розвинула в Полтаві бурхливу психологічну діяльність, просуваючи на сеансах зі своїми клієнтами проросійські наративи.

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Зокрема, жінка, яка тривалий час проживала в Росії, а потім переїхала до Полтави, виправдовувала збройну агресію РФ, повідомили в СБУ.

Через соціальні мережі Instagram і Facebook жінка підшукувала клієнтів для надання психологічних консультацій і під час сеансів поширювала антиукраїнські наративи, виправдовувала дії країни-агресора та ретранслювала тези російської пропаганди, зокрема, про так звану "єдність слов'янських народів".

Слідчі СБУ, ґрунтуючись на доказах її протиправної діяльності та висновках судово-лінгвістичної експертизи, повідомили фігурантці про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У квартирі підозрюваної провели обшуки Фото: СБУ

Якщо вину підозрюваної буде доведено в суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Фокус писав, що в Івано-Франківську СБУ затримала уродженку РФ, яка вважала Україну російською територією і переконувала, що війну почали українці. Фігурантка вела в забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної громадської думки про Україну та українців.

Ми також розповідали, що на Черкащині керівниця районного суду виправдовувала російську агресію проти України, а 2023 рік їздила зустрічати в окупований Крим, який називала російським.