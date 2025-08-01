СБУ задержала в Полтаве психолога, которая на сеансах продвигала дружбу с РФ (фото)

60-летняя переселенка из Донбасса развила в Полтаве бурную психологическую деятельность, продвигая на сеансах со своими клиентами пророссийские нарративы.

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В частности, женщина, которая длительное время проживала в России, а затем переехала в Полтаву, оправдывала вооруженную агрессию РФ, сообщили в СБУ.

Через социальные сети Instagram и Facebook женщина подыскивала клиентов для предоставления психологических консультаций и во время сеансов распространяла антиукраинские нарративы, оправдывала действия страны-агрессора и ретранслировала тезисы российской пропаганды, в частности, о так называемом "единстве славянских народов".

Следователи СБУ, основываясь на доказательствах ее противоправной деятельности и выводах судебно-лингвистической экспертизы, сообщили фигурантке о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В квартире подозреваемой провели обыски Фото: СБУ

Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус писал, что в Ивано-Франковске СБУ задержала уроженку РФ, которая считала Украину российской территорией и убеждала, что войну начали украинцы. Фигурантка вела в запрещенной соцсети агитацию, осознавая, что способствует созданию негативного общественного мнения об Украине и украинцах.

Мы также рассказывали, что в Черкасской области руководительница районного суда оправдывала российскую агрессию против Украины, а 2023 год ездила встречать в оккупированный Крым, который называла российским.