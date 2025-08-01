Британський "Бульдог" на службі в "Азові": як бійці переробили БТР FV432 (відео)

У липні минулого року бійці підрозділу "Азов" отримали британські бронетранспортери FV432. Це плаваюча гусенична бронемашина, розроблена в 1960-х роках, яка завдяки зусиллям бійців була доопрацьована для виконання завдань з евакуації поранених.

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Механік-водій 6-го батальйону спеціального призначення з позивним "Білий" розповів про модернізований варіант броньовика FV432. Ці машини можуть заходити на передній край лінії бойового зіткнення і швидко евакуювати поранених.

За його словами, однією з переваг цієї бойової машини — це гусениці. Вони мають гумові вставки, які добре підходять не тільки для нашої місцевості, а й для руху по асфальту. Крім того, гусениці дають змогу далеко заїжджати на позиції в різну погоду, це особливо актуально під час бездоріжжя.

Ще однією перевагою цієї машини перед евакуаційними автомобілями є її броня, яка становить 12,7 мм, що здатна витримати в лобову проєкцію постріл з РПГ або великокаліберного кулемета.

Як БТР FV432 переробили під потреби такмедів

"Спочатку, коли ми отримали цю машину, в ній не було нічого, крім сидінь, які не фіксувалися, тому ми вирішили переробити цю машину під евакуацію", — розповів "Білий".

Перше, що зробили бійці, — видалили всередині стару обшивку, пофарбували в білий колір відділення для десанту і встановили необхідне медичне обладнання.

Були зроблені кріплення для сидінь для зручної фіксації, встановлено освітлення білого і зеленого кольору. Крім того, було встановлено кисневий концентратор і електричний інвертор для живлення холодильної установки. Оновили систему вентиляції, яка фільтрує повітря від піску, що вкрай важливо для евакуаційних машин.

"У плані доопрацювання, ми встановили автономну дизельну грубку, яка живиться паливом із баків. Тому в машині тепло, навіть коли вона не працює. Також ми встановили додаткові ноші з кріпленнями, на яких можна жорстко зафіксувати пораненого", — зазначив "Білий".

Крім внутрішніх доопрацювань британський БТР отримав і зовнішнє додаткове обладнання — передні та задні камери спостереження, які дають широкі кути огляду. Це полегшує завдання мехводу з управління машиною.

Насамкінець "Білий" зазначив, що у FV432 двигун розташований безпосередньо біля водія, що у спекотну погоду сильно ускладнює роботу, тому довелося банально встановити вентилятор, який став єдиним порятунком у таких умовах.

"Загалом британський БТР показав у нашій місцевості чудово, а завдяки проведеним покращенням, евакуація стає більш швидкою та якісною", — підсумував український боєць.

Основні характеристики БТР FV432

Габарити: довжина 5,25 м, ширина 2,80 м, висота 2,28 м

Вага: близько 15,3 т

Двигун: Rolls-Royce K60 об'єм 5,9 літрів

Трансмісія: шестиступінчаста

Максимальна швидкість: до 60 км/год по твердому ґрунту, до 35 км/год по пересіченій місцевості

Запас ходу: 480-580 км на дорогах

Нагадаємо, у серпні минулого року 14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади.